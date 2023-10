హమాస్‌ అరాచకం.. చనిపోయినట్లు నటించినా.. చంపేశారు

ఇజ్రాయెల్‌- గాజా యుద్ధంలో హమాస్ మిలిటెంట్ల అమానవీయ చేష్టలు ఒక్కొక్కటి వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. గాజా సరిహద్దుల్లోని మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్‌పై హమాస్‌ ఉగ్రవాదులు దాడి మారణహోమం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. కిబ్బుజ్‌ రీమ్‌ వద్ద శనివారం జరిగిన సూపర్‌ నోవా పార్టీకి హాజరైన ఇజ్రాయెల్‌ పౌరులపై హమాస్‌ మిలిటెంట్లు భీకర కాల్పులు జరిపారు. ఈ దాడుల్లో 250 మంది అమాయక ప్రజలు మరణించారు.

ముష్కరులకు భయపడి చెట్లు, పొదల చాటున దాక్కున్న వారినీ వెతికి మరీ మిలిటెంట్లు కాల్చి చంపారు. ఉగ్రవాదుల నుంచి ప్రాణాలు రక్షించుకునేందుకు ఓ 27 ఏళ్ల ఇజ్రాయెల్‌ మహిళ చనిపోయినట్లు నటించినా.. ఆమె శ్వాసను గుర్తించి బతికే ఉందని గ్రహించి ప్రాణం తీశారు. ఈ ఘటనలో తన సోదరి అత్యంత దారుణంగా మరణించినట్లు ఇజ్రాయెల్‌ టెలివిజన్‌ హోస్ట్‌గా చేస్తున్న మాయన్‌ అడమ్‌ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ హృదయవిదాకర పోస్టు షేర్‌ చేసింది. ఇందులో తన సోదరి మరణించిన విధానాన్ని తన ఫాలోవర్లకు వివరించింది.

The aftermath of Hamas attack on the music festival in Israel.

At least 200 people were killed, and the number is likely to grow.

This reminds me so much of Bucha. The murders of innocent civilians. The destruction. The fear. Pure terrorism. pic.twitter.com/qhxeKFGbUC