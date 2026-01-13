ఇరాన్లో ప్రజాస్వామ్యానికి మద్దతుగా నిరసనల్లో పాల్గొన్న 26 ఏళ్ల యువకుడు ఇర్ఫాన్ సోల్తానీకి ఉరి శిక్ష విధించనున్నట్లు మానవ హక్కుల సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఈ నిర్ణయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళనకు కారణమైంది. రాజధాని టెహ్రాన్ సమీపంలోని కరాజ్ నగరంలో జరిగిన నిరసనల సందర్భంగా సోల్తానీని గత వారం అరెస్టు చేశారు. సరైన విచారణ లేకుండా జనవరి 14న అతనికి ఉరి శిక్ష అమలు చేయనున్నట్లు కుటుంబానికి సమాచారం అందింది. నార్వేకు చెందిన మానవ హక్కుల సంస్థ ఇరాన్ హ్యూమన్ రైట్స్ (IHR) ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది.
ఇప్పటివరకు నిరసనలలో 648 మంది మరణాలు అధికారికంగా నమోదు అయ్యాయని IHR తెలిపింది. వాస్తవ సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం, మరణాల సంఖ్య 6,000 దాటే అవకాశం ఉంది. ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్ కారణంగా స్వతంత్ర ధృవీకరణ కష్టమవుతోంది. ఇప్పటివరకు 10,000 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం. మరో మానవ హక్కుల సంస్థ నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఇన్ ఇరాన్ (NUFD) సోల్తానీ ఉరి శిక్షను ఆపాలని ప్రపంచ దేశాలకు విజ్ఞప్తి చేసింది. సోల్తానీ చేసిన నేరం ప్రజాస్వామ్యం కోసం తన గొంతు వినిపించడం మాత్రమేనని NUFD పేర్కొంది.
అమెరికా నివేదిక ప్రకారం, కరాజ్లో శనివారం నిరసనల సమయంలో సోల్తానీని అరెస్టు చేశారు. సోల్తానీపై "దేవునిపై యుద్ధం చేస్తున్నాడు" అనే అభియోగం మోపబడింది. ఈ అభియోగం ఇరాన్ చట్టాల ప్రకారం మరణశిక్షకు దారితీస్తుంది. న్యాయవాదిని కలిసే హక్కు కూడా అతనికి నిరాకరించబడిందని NUFD ఆరోపించింది. సుప్రీం లీడర్ అయతోల్లా అలీ ఖమేనీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అసమ్మతిని అణచివేయడానికి ప్రయత్నిస్తోందని మానవ హక్కుల సంస్థలు ఆరోపిస్తున్నాయి. సోల్తానీకి ఉరి శిక్ష అమలు అవుతుందా లేదా అన్నది ఇంకా స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడలేదు.
ఈ ఘటన ఇరాన్లో ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమాలపై అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి పెరుగుతుందా లేదా ప్రభుత్వం మరింత కఠినతర చర్యలు తీసుకుంటుందా అన్నది చూడాలి.