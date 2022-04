మాస్కో: ఉక్రెయిన్‌పై దాడి కారణంగా రష్యాకు ఊహించని షాక్‌లు తగులుతున్నాయి. ఇప్పటికే రష్యాపై పలు దేశాలు కఠిన ఆంక్షలు విధించాయి. తాజాగా

ప్రపంచ మానవ హక్కుల మండలి నుంచి రష్యాను సస్పెండ్ చేస్తూ 193 మంది సభ్యులతో కూడిన ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ గురువారం తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. సాధారణ అసెంబ్లీలో మొత్తం 193 సభ్యుల ఓటింగ్‌కుగానూ.. రష్యాను తొలగించాలంటూ 93 ఓట్లు వచ్చాయి. 24 వ్యతిరేక ఓట్లు రాగా.. 58 మంది ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉన్నారు.

అయితే, ఈ ఓటింగ్‌ వేళ భారత్‌ మరోసారి ఆచితూచి వ్యవహరించింది. ఓటింగ్‌కు భారత్ దూరంగా ఉంది. అయితే, ఓటింగ్‌కు ముందు భారత్‌తో రష్యా మాట్లాడింది. తమకు అనుకూలంగా ఉండాలని సూచించింది. అయిన్పటికీ ఓటింగ్‌కు భారత్ దూరంగా ఉండటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఓటింగ్‌పై యూఎన్‌లో భారత శాశ‍్వత ప్రతినిధి టీఎస్‌ తిరుమూర్తి స్పందిస్తూ.. ఉక్రెయిన్ వివాదం ప్రారంభమైన నాటి నుంచి భారతదేశం శాంతి, చర్చలు, దౌత్యం కోసం నిలబడింది. రక్తం చిందించడం, అమాయకుల ప్రాణాలను తీసుకోవడం కారణంగా ఎలాంటి పరిష్కారం ఉండదని మేము నమ్ముతున్నాము. ఇండియా ఎప్పుడూ శాంతి పక్షమే ఉంటుంది. హింసను కోరుకోదని స్పష్టం చేశారు.

