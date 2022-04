China Must Be Concerned About The Efficacy: ఉక్రెయిన్‌ పై రష్యా గత నెల రోజులకు పైగా సుదీర్ఘంగా దాడులు కొనసాగిస్తూనే ఉంది. రష్యా కైవ్‌ని స్వాధీనం చేసుకుని విజయ కేతనం ఎగురవేస్తుందోనని అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ టెన్షన్‌గా ఎదురు చూస్తున్నాడు. పుతిన్‌ కల నెరవేర్చేలా రష్యా బలగాలు ఉక్రెయిన్‌ పై యుద్ధ వ్యూహాంతో, వివిధ ప్రణాళికలతో దూసుకుపోతున్నాయి.

ఒక రకంగా ఉక్రెయిన్‌ స్వాధీనం చేసుకునే క్రమంలో పుతిన్‌ ఆందోళ చెందుతుంటే మరోవైపు ఈ యుద్ధం ఎ‍పట్టికీ ముగిస్తుందో తెలియక చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌ ఆందోళన చెందుతున్నాడు. ఒక వేళ యుద్ధంలో రష్యా గెలిస్తే గనుక చైనా కమ్యూనిస్ట్‌ భావజాలానికి అనుకున్నట్లుగా పనిచేస్తుంది. ఒక వేళ యుద్ధంలో రష్యా ఓడిపోతే గనుక చైనా అగ్రరాజ్యం, పాశ్చాత్య దేశాల ఆగ్రహాన్ని ఎదుర్కొవల్సి ఉంటుంది.

చైనాను కలవర పెడుతున్న అంశాలు..