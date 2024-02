అమెజాన్‌లో అమ్ముడుపోతున్న ఓ ఇంటి గురించి ఇప్పుడు జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో ఎక్కువ అమ్ముడుపోతున్న ఆ ఇంటికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అది మడతపెట్టేదిగా ఉండడమే. దీని ధర 26 వేల డాలర్లు(మన కరెన్సీలో 21 లక్షల రూపాయలు)గా ఉంది. చిన్న కిచెన్‌, లివింగ్‌ ఏరియా, బెడ్‌ రూంతో పాటు టాయిలెట్‌ సౌకర్యం ఉంది ఈ ఇంట్లో. టిక్‌టాక్‌ ద్వారా అక్కడ ట్రెండ్‌లోకి రాగా.. అక్కడి నుంచి సోషల్‌ మీడియాలోనూ వైరల్‌ అవుతోంది. అయితే ఈ ఇంటిపై ఇంటర్నెట్‌లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

Someone bought a "foldable" house from Amazon 😳!!

How would the future of homes be if you could buy them today from Amazon? pic.twitter.com/PAQGrILPIQ

— Tom Valentino (@TomValentinoo) February 4, 2024