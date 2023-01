దుబాయ్‌: సుమారు 13 గంటల పాటు గాల్లో ప్రయాణించిన విమానం.. చివరకు ఊహించని ల్యాండింగ్‌ అయ్యింది. ఎక్కడి నుంచి విమానం టేకాఫ్‌ అయ్యిందో.. చివరికి మళ్లీ అక్కడే విమానం దిగేసరికి ప్రయాణికులు తీవ్ర అసహనానికి లోనయ్యారు. ఈ అసాధారణమైన ఈ ఘటన గత శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది.

దుబాయ్‌ నుంచి న్యూజిలాండ్‌కు వెళ్లాల్సిన ఎమిరేట్స్‌ విమానం ఒకటి 13 గంటలపాటు ప్రయాణించి.. చివరికి మళ్లీ వెనక్కి వచ్చేసింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం.. శుక్రవారం ఉదయం 10.30 ప్రాంతంలో ఈకే 448 అనే ఎమిరేట్స్‌ విమానం టేకాఫ్‌ అయ్యింది. అయితే.. సగం దూరం వెళ్లాక వెనక్కి వచ్చేసి మళ్లీ దుబాయ్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోనే ల్యాండ్‌ అయ్యింది. అర్ధ రాత్రి జరిగిన ఈ పరిణామం.. అనౌన్స్‌మెంట్‌తో ప్రయాణికులంతా ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు.

Auckland Airport has been assessing the damage to our international terminal and unfortunately determined that no international flights can operate today. We know this is extremely frustrating but the safety of passengers is our top priority.

— Auckland Airport (@AKL_Airport) January 28, 2023