రష్యాతో యుద్ధం ఆపేందుకు ఒప్పందం చేసుకోలేకపోతున్నారా? అయితే ఉక్రెయిన్కు కొత్త అధ్యక్షుడు రావాల్సిందే! అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా నుంచి డీజిల్ సరఫరాలకు అనుమతిస్తూ అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ విమర్శించడంతో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా చమురు శుద్ధి కేంద్రాలపై ఉక్రెయిన్ దాడులు చేయడం వల్లే ఇంధన ధరలు పెరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
రష్యా నుంచి డీజిల్ సరఫరాలకు అనుమతించడంపై జెలెన్స్కీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రష్యాకు ఆదాయం పెరుగుతుందని, ఆ డబ్బుతో యుద్ధాన్ని కొనసాగించేందుకు ఆయుధాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఉక్రెయిన్పై దాడులు కొనసాగిస్తున్న రష్యాకు ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కల్పించడం సరికాదని ఆయన విమర్శించారు.
డీజిల్ సరఫరాలకు ట్రంప్ గ్రీన్సిగ్నల్..
అమెరికాలో ఇంధన ధరలను తగ్గించేందుకు రష్యా నుంచి డీజిల్ సరఫరాలను పెంచాలని ట్రంప్ నిర్ణయించారు. తొలుత 3 లక్షల టన్నుల డీజిల్ను వెంటనే విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. నవంబర్లో మరో 5 లక్షల టన్నులు, ఆ తర్వాత మరిన్ని సరఫరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు. అయితే, ఈ నిర్ణయం రష్యాకు ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందన్న జెలెన్స్కీ విమర్శలు అమెరికా–ఉక్రెయిన్ మధ్య విభేదాలను మరింత పెంచాయి.
పెరిగిన ఇంధన ధరలు..
ఇరాన్ యుద్ధం, హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేతతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అమెరికాలో డీజిల్ ధర గ్యాలన్కు సగటున 6.28 డాలర్లకు చేరింది. ఈ పరిస్థితుల్లో సరఫరాలను పెంచి ధరలను తగ్గించడమే తన లక్ష్యమని ట్రంప్ చెబుతున్నారు. అయితే, రష్యాకు ఆదాయం పెరిగితే అది యుద్ధానికి ఉపయోగపడుతుందన్నది జెలెన్స్కీ ఆందోళన.
రష్యాపై ఒత్తిడి తగ్గించొద్దు: యూరప్
అమెరికా నిర్ణయంపై యూరోపియన్ యూనియన్ విదేశాంగ విభాగం అధిపతి కాజా కల్లాస్ కూడా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రష్యాపై ఆంక్షలను సడలించడం వల్ల ఆ దేశానికి యుద్ధం కొనసాగించేందుకు మరిన్ని నిధులు అందుతాయని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ఉక్రెయిన్కు మద్దతు కొనసాగిస్తామని బ్రిటన్ ప్రకటించింది. రష్యా ఇంధన రంగంలో కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాలని కోరింది.
ఎన్నికలు నిర్వహించాలంటున్న ట్రంప్..
2022లో రష్యా దాడి ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఉక్రెయిన్లో మార్షల్ లా అమల్లో ఉంది. ఈ కారణంగా ఎన్నికలు నిలిపివేశారు. అయితే, ఉక్రెయిన్లో ఎన్నికలు నిర్వహించి ప్రజలు కొత్త నాయకుడిని ఎన్నుకునే అవకాశం కల్పించాలని ట్రంప్ గతంలోనూ వ్యాఖ్యానించారు. తాజాగా జెలెన్స్కీపై చేసిన విమర్శలతో ఈ అంశం మరోసారి అంతర్జాతీయ చర్చకు వచ్చింది. యుద్ధం, ఇంధన సరఫరాలు, నాయకత్వంపై భిన్నాభిప్రాయాల నేపథ్యంలో అమెరికా–ఉక్రెయిన్ సంబంధాలు మరింత ఒత్తిడికి గురవుతున్నాయి.
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