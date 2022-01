అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ నోటి దురుసు వ్యవహారంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఎప్పుడూ హుందాగా, ప్రశాంతంగా కనిపించే బైడెన్‌లో వేరియేషన్‌ కనిపించడంతో ఆశ్చర్యపోతున్నారంతా. సోమవారం ఓ జర్నలిస్టును బండ బూతు తిట్టడం.. అదీ మైక్‌ సాక్షిగా అందరికీ వినిపించేలా కావడంతో ఘటనపై దుమారం రేగింది.

కన్జర్వేటివ్ పార్టీ ప్రొ ఛానెల్‌ ఫాక్స్‌ న్యూస్‌లో పని చేస్తున్నాడు పీటర్‌ డూసీ. అతన్ని బైడెన్‌ ‘స్టుడిప్‌ సన్‌ ఆఫ్‌ **’ అంటూ తీవ్ర పదజాలంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ తిట్టేశాడు . అయితే ఈ ఘటన జరిగిన గంట తర్వాత వ్యక్తిగతంగా డూసీకి కాల్‌ చేసి మరీ బైడెన్‌ క్షమాపణలు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ‘అది తన వ్యక్తిగతంగా చేసిన కామెంట్‌ కాదని..’ ఆయన ఆ జర్నలిస్ట్‌కు వివరణ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.

జనవరి 24న వైట్‌హౌజ్‌లో కాంపిటీషన్‌ కౌన్సిల్‌ భేటీ జరిగింది. అనంతరం జరిగిన ప్రెస్‌మీట్‌లో పీటర్‌ డూసీ, అధ్యక్షుడు బైడెన్‌ను ద్రవ్యోల్బణంపై ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఆ ప్రశ్నతో కోపాన్ని అణుచుకోలేక.. వెటకారంగా ‘ద్రవ్యోల్భణం గొప్ప ఆస్తి’ అంటూ వెటకారంగా సమాధానమిస్తూనే.. ‘వాట్‌ ఏ స్టుడిప్‌..’ అంటూ బూతు తిట్టేశాడు. మైక్‌ ఆన్‌లో ఉంది గమనించని బైడెన్‌.. ఆ తర్వాత సిబ్బంది ఆ విషయం చెప్పడంతో సైలెంట్‌ అయిపోయారు. అయితే డూసీ సైతం ఆ కామెంట్లను సరిగ్గా వినలేకపోయాడట. ఆపై బ్రీఫ్‌ రూంలో ఆ కామెంట్లను విని చిన్నబుచ్చుకున్నాడట. చివరికి బైడెన్‌ క్షమాపణలతో ఈ వివాదం ముగిసినట్లయ్యింది.

#WATCH | US President Joe Biden appeared to be caught on a hot mic after a journalist asked him a question related to inflation at the end of his press conference

(Video Courtesy: C-Span) pic.twitter.com/ZJCP7X3QZS

— ANI (@ANI) January 25, 2022