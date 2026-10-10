‘9/11’తో స్ఫూర్తి: షాకిస్తున్న ఫ్లైదుబాయ్‌ కో పైలట్‌ ప్లాన్‌!

దుబాయ్: అమెరికాలో 2001 సెప్టెంబర్ 11న జరిగిన ఉగ్రదాడులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించాయి. ఆ దాడులే తనను పైలట్గా మారేందుకు ప్రేరేపించాయని ఫ్లైదుబాయ్ విమాన సహ పైలట్ హమామ్ అల్ హమ్మామీ చెప్పినట్లు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) అధికారులు వెల్లడించారు. దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్లిన విమానాన్ని అదుపులోకి తీసుకుని, ఇజ్రాయెల్లోని బెన్ గురియన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ప్రయాణికుల టెర్మినల్పై దాడి చేయడానికి అతడు కుట్ర పన్నినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని తెలిపారు. ఈ ఘటన సెప్టెంబర్ 30న జరిగినట్లు యూఏఈ అటార్నీ జనరల్ హమద్ సైఫ్ అల్ షమ్సీ వెల్లడించారు. ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
విమానంతో దాడికి పథకం
29 ఏళ్ల హమామ్ అల్ హమ్మామీ సెప్టెంబర్ 30న దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్లిన విమానంలో సహ పైలట్గా విధులు నిర్వహించాడు. ఆ విమానాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని బెన్ గురియన్ విమానాశ్రయంలోని ప్రయాణికుల టెర్మినల్పైకి దూసుకెళ్లేలా చేయాలని ముందుగానే ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు అధికారులు ఆరోపించారు. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మంది ప్రాణనష్టం కలిగించడమే అతడి లక్ష్యమని యూఏఈ అటార్నీ జనరల్ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనను ఎమిరేట్స్ ప్రభుత్వ మీడియా ప్రచురించింది. 2001 సెప్టెంబర్ 11న అమెరికాలో జరిగిన దాడుల్లో దుండగులు నాలుగు వాణిజ్య విమానాలను హైజాక్ చేసి మూడు ప్రాంతాల్లో కూల్చివేశారు. ఆ ఘటనల్లో దాదాపు 3,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ముందుగానే రెండుసార్లు పరిశీలన?
ప్రాథమిక దర్యాప్తులో మరో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 30న జరిగిన ప్రయాణం కంటే ముందే హమ్మామీ రెండుసార్లు బెన్ గురియన్ విమానాశ్రయానికి వెళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆరోపణల ప్రకారం దాడికి ముందు విమాన మార్గం, విమానాశ్రయం గురించి తెలుసుకునేందుకు ఆ ప్రయాణాలు చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఇజ్రాయెల్లోని ప్రధాన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయమైన బెన్ గురియన్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలనుకున్నట్లు గతంలోనే సమాచారం అందిందని ఓ ఇజ్రాయెల్ అధికారి, ఈ వ్యవహారంపై అవగాహన ఉన్న మరో వ్యక్తి సీఎన్ఎన్కు తెలిపినట్లు వార్తా కథనం పేర్కొంది. అయితే, విమానంలోని కెప్టెన్, పలువురు ప్రయాణికులు హమ్మామీని అదుపులోకి తీసుకోవడంతో విమానాన్ని హైజాక్ చేసే ప్రయత్నం విఫలమైందని అధికారులు తెలిపారు.
తీవ్రవాద భావాల వైపు ఎలా మళ్లాడు?
యూఏఈ దర్యాప్తు ప్రకారం, హమ్మామీ 2017లో ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకుంటున్న సమయంలో తీవ్రవాద భావజాలం వైపు మొగ్గు చూపడం ప్రారంభించాడు. తీవ్రవాద సంస్థలను, ఆత్మాహుతి దాడులను ప్రశంసించే ప్రచురణలు, ఆన్లైన్ సమాచారంతో అతడు ప్రభావితమైనట్లు అధికారులు గుర్తించారు. తన ప్రణాళికను అమలు చేసేందుకు మానసికంగా, శారీరకంగా సిద్ధమయ్యే క్రమంలో ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే సమాచారాన్ని ఎక్కువగా చదివాడని, వ్యక్తిగత శిక్షకుడి వద్ద బాక్సింగ్ నేర్చుకున్నాడని దర్యాప్తు ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అతడి గత ఉద్యోగాలు, విమానయాన సంస్థల్లో పనిచేసిన కాలం, శిక్షణ వివరాలను కూడా అధికారులు పరిశీలించారు.
పలు విమానయాన సంస్థల్లో పనిచేసిన హమ్మామీ
హమ్మామీ 2020 నుంచి 2024 వరకు ఒమన్ ఎయిర్లో పనిచేశాడు. 2025లో రాయల్ ఎయిర్ మారోక్లో చేరినప్పటికీ, అక్కడ కొద్ది నెలలే ఉన్నట్లు యూఏఈ ప్రకటన తెలిపింది. అనంతరం 2026 జనవరిలో ఫ్లైదుబాయ్లో చేరాడు. అయితే, ఒమన్ ఎయిర్ అతడిలోని తీవ్రవాద భావాలపై ఆందోళనతో విమాన శిక్షణ నుంచి తప్పించి, మరో బాధ్యత అప్పగించినట్లు గతంలో ఓ వర్గం సీఎన్ఎన్కు తెలిపింది. మరోవైపు, 2025లో తమ సంస్థలో ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా హమ్మామీ మూడు నెలల శిక్షణ పొందాడని, అయితే ఉద్యోగానికి ఎంపిక కాలేదని రాయల్ ఎయిర్ మారోక్ అసోసియేటెడ్ ప్రెస్కు తెలిపింది.
అర్హతలు, భద్రతా తనిఖీల్లో లోపాలున్నాయా?
హమ్మామీ ఫ్లైదుబాయ్లో ఎలా నియమితుడయ్యాడన్న అంశంపైనా యూఏఈ అధికారులు దర్యాప్తు చేశారు. అతడికి పైలట్ లైసెన్స్ ఉండటంతో పాటు, మంచి ప్రవర్తనకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రం, అవసరమైన పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత వంటి వృత్తిపరమైన, భద్రతాపరమైన అర్హతలు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. అయితే, నియామక ప్రక్రియలో అతడి తీవ్రవాద భావజాలం లేదా దాడి చేయాలన్న ఉద్దేశానికి సంబంధించిన సూచనలు ఏవీ బయటపడలేదని అటార్నీ జనరల్ అల్ షమ్సీ తెలిపారు. తాను ఒక్కడే ఈ కుట్రకు పాల్పడ్డానని హమ్మామీ విచారణలో చెప్పినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే, అతడి వాదన నిజమా కాదా అన్న అంశాన్ని నిర్ధారించేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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