 "పచ్చందనమే పచ్చదనమే"..! | Travel Trips In Telugu, Kerala Best Tourist Place Munnar, A Serene Summer Escape With Tea Gardens And Tranquil Vibes | Sakshi
Munnar Tourist Place: "పచ్చందనమే పచ్చదనమే"..!

Feb 23 2026 4:02 PM | Updated on Feb 23 2026 4:20 PM

Travel Trip: Munnar, Kerala Best Tourist Place

కేరళలోని మున్నార్, సమ్మర్‌లో ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశంగా మారిపోతుంది. పర్వత శ్రేణుల మధ్య పచ్చని టీ తోటలు తరంగాలా విస్తరించి ఉంటాయి. ప్రతి ఉదయం మెల్లగా తిరిగే ఫాగ్‌ కొత్త ఆకారంలో మన ముందుకు వస్తుంది. సూర్యకాంతి టీ ఆకులపై సౌమ్యంగా పడుతూ, పచ్చని రంగులను ప్రాణం పోస్తుంది.

టీ తోటలు
టీ తోటల మధ్య నడిచే మార్గంలో, భూమిపై ఏర్పడిన చిన్న రహదారులు ఒక రిథమ్‌లో ఉన్న మ్యూజికల్‌ నోట్స్‌లా అనిపిస్తాయి. ఆకుల మధ్య గాలి చిమ్మే సున్నితమైన శబ్దం, ఒక కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. మధ్యాహ్నం వెలుగు బంగారు వర్ణంతో పరిసరాలను చిత్రకళలా మార్చేస్తుంది. ప్రతి అడుగు ఒక కొత్త దృశ్యాన్ని తెస్తుంది, ప్రతి మూలలో కొత్త సుగంధం కనిపిస్తుంది.

చిన్న గ్రామాల్లో...
మున్నార్‌ ఇరుకులోని చిన్న గ్రామాల్లో వెళ్తే, అక్కడి సుగంధం మన మనసుకు నిలువరించకుండా చేరుతుంది. చెట్ల మధ్య కనిపించే నివాస గృహాలు, పర్వతాల దృశ్యాలు చూస్తే, ఇక్కడి జీవితం ఎంత ప్రశాంతంగా, సహజంగా ఉందో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. సాయంత్రం విస్తరించే ఫాగ్, ఎండాకాలాన్ని మరచి΄ోయేలా చేస్తుంది. జీవితాన్ని మరో కోణంలో చూసే, అంతులేని ప్రకృతిలో లీనమయ్యే అవకాశం ఇక్కడ లభిస్తుంది. 

(చదవండి: ’స్విస్‌ ఆల్ఫ్స్‌’ : వేసవిలో మంచు పరిమళం)

