 మందులకు గడువే కాదు..ప్లేస్‌ కూడా ముఖ్యమే! | Storing Medicines The Wrong Way? Heat And Humidity Can Reduce Their Effectiveness Before Expiry, Read Story For More Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మందులకు గడువే కాదు..ప్లేస్‌ కూడా ముఖ్యమే!

Oct 10 2026 1:15 PM | Updated on Oct 10 2026 1:32 PM

Not only expiry date Proper storage of medications also important

సాధారణంగా మందులను వేసుకునేముందు గడువు తేదీ ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో.. వాటిని భద్రపరచడం కూడా అంతే ముఖ్యం. లేదంటే అవి ఉపయోగించే గడువు సమయం దాటక పోయినా వాటి ప్రభావం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వేడి, తేమ, నేరుగా పడే ఎండ మందుల నాణ్యతను గడువు తేదీకి ముందే దెబ్బతీయవచ్చు. 

  • చాలామంది మెడిసిన్‌ని కిచెన్‌లో ఉంచుతుంటారు. అక్కడ ఉండే అధిక వేడి మందుల ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు.
  • తేమ ఉండే  ప్రాంతాల్లోనూ మందులను ఉంచకూడదు. తేమ కారణంగా మాత్రలు, గుళికలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
  • కారులోనూ మందులను ఉంచకూడదు. ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నపుడు కారు లోపల ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ∙కిటికీ అంచుపై, నేరుగా పడే సూర్యకాంతి కొన్ని మందులను ప్రభావితం చేయవచ్చు
  • రిఫ్రిజిరేటర్‌ పైభాగంలో మెడిసిన్‌ ఉంచడం వల్ల దాని నుంచి వెలువడే వేడి మందులపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
  • మందులను ఎప్పుడైనా చల్లగా, పొడిగా, నేరుగా ఎండపడని ప్రదేశంలో భద్రపరచాలి. అయితే కొన్ని మందులకు ప్రత్యేకంగా భద్రపరచాల్సి ఉంటుంది. 

 

కాబట్టి ఆయా మందుల షీట్‌పై ఉన్న సూచనలను తప్పక పాటించాలి. మందుల గడువు తేదీని మాత్రమే చూడకండి.. అది ఇంతకాలం ఎక్కడ ఉందో కూడా గమనించండి! 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : పూల తోటలో అట పాటలతో బతుకమ్మ పండుగ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

నల్లగొండ పట్టణంలో సినీ నటి రితికా నాయక్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

పొట్టి స్టర్క్‌లో గ్లామరస్ ఆషిక (ఫొటోలు)
photo 4

మృణాల్ ఠాకుర్ సెప్టెంబర్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

'AH' మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan’s Key Decision Shiva Meka Appointed YSRCP America Convenor 1
Video_icon

జగన్ కీలక నిర్ణయం.. YSRCP అమెరికా కన్వీనర్ గా శివ మేక
Police Detained Manish Sisodia in Delhi 2
Video_icon

పోలీసుల అదుపులో మనీష్ సిసోడియా
India's Free Train No Tickets No Fare 3
Video_icon

ఆ రైల్లో ప్రయాణం ఫ్రీ.. ఎక్కడో కాదు మన దేశంలోనే.. ఈ వీడియో చుడండి తెలుస్తుంది
I Want My Father Back Telangana Girl Emotional Answer In Exam 4
Video_icon

నాకు మా నాన్న కావాలి.. ఎగ్జామ్ లో చిన్నారి ఆన్సర్.. ఈ స్టోరీ చదివితే కన్నీళ్లే..
Adarsha Kutumbam AK 47 Latest Updates 5
Video_icon

ఆదర్శ కుటుంబం AK 47 కు మరో టెన్షన్.. వాయిదా అందుకే..!
Advertisement
 