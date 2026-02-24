 మందిరా బేడి ఫిట్‌నెస్‌ మంత్ర..! 30 ఏళ్ల వయసులో కంటే ఇప్పుడే.. | Helath Tips: Mandira Bedi shares fitness mantra at 53 | Sakshi
మందిరా బేడి ఫిట్‌నెస్‌ మంత్ర..! 30 ఏళ్ల వయసులో కంటే ఇప్పుడే..

Feb 24 2026 12:19 PM | Updated on Feb 24 2026 12:28 PM

Helath Tips: Mandira Bedi shares fitness mantra at 53

ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌, నటి, టీవీ వ్యాఖ్యాత మందిర బేడి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. బాలీవుడ్‌లో ఆమె హవా మాములుగా లేదు. ఆమె స్వరం, నటనతో వేలాది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ముద్దుగుమ్మ మందిరా బేడి. ఐదు పదుల వయసులోనూ యువ హీరోయిన్‌ మాదిరి ఆహార్యంతో..ఆకర్షణీయమైన లుక్‌తో అలరిస్తుంటుందామె. ఇంతలా హెల్దీగా, యంగ్‌గా ఉండటానికి గల రీజన్‌ గురించి హెర్బాలైఫ్ పాడ్‌కాస్ట్‌ వెల్లడిస్తూ..తన బ్యూటీసీక్రెట్‌ని షేర్‌ చేసుకున్నారామె.మరి అవేంటో తెలుసుకుందామా..!.

మందిరా తన వయసు గురించి చెప్పడానికి అస్సలు భయపడనని, కానీ ఆహార్యం పరంగా యంగ్‌గానే కనిపిస్తానని అన్నారామె. అందరు కదలిక ఓ మెడిసిన్‌, వ్యాయామం ఓ ఔషధ అని అంటుండటం వినేదాన్ని. కానీ అది తన విషయంలో నిజమైందని అంటోందామె. వ్యాయామం ఒక్కటే ప్రజలను అనారోగ్యం బారినపడకుండా చేస్తుందని, అదొక సప్లిమెంట్‌గా అభివర్ణించింది. అన్ని సమస్యలకు వ్యాయామం అద్భుతమైన నివారిని అని నమ్మకంగా చెబుతోందామె. 

అంతేగాదు 50లలో అధిక బరువు శిక్షణ తప్పనిసరి అని అంటోందామె. ఎందుకంటే..ఆ సమయంలో వృద్ధాప్యం మనలోకి ఎంటర్‌ అవుతుంటుంది. కాబట్టి ఆ టైంలో ఫిట్‌నెస్‌ చాలా ముఖ్యం, అదీగాక శారీరక క్షీణతకు దారితీసే సమయం కూడా అదే. అందువల్ల బలశిక్షణ శరీరానికి ఎంతో అవసరమని అన్నారు. ఇది మనకు శక్తిమంతమైన మార్పుతో పాటు, మన కండరాలను బలోపేతం చేస్తాయని చెబుతోంది. 

అంతేగాదు వర్కౌట్‌లు శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి అత్యద్భుతమైనవని అన్నారు. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో హెల్ప్‌ అవుతాయని అన్నారు. అయితే దీన్ని తీవ్రంగా భయపెట్టేలా చెయ్యొద్దని చెప్పారామె. ఇష్టంతో..స్వాంతన చేకూరేలే చేయాలి. అప్పుడే వృద్ధాప్యాన్ని ధీమాగా తిప్పికొట్టగలమని అన్నారామె. అంతేగాదు ఈ ఏజ్‌లో నిరంతర సంరక్షణ, నిబద్దతతో చేసే రోజువారీ వ్యాయామాలు మన ఆయుష్షుకి శ్రీరామరక్ష అని చెబుతున్నారు మందిరా బేడి. 

 

(చదవండి: పిల్లలకు నేర్పించాల్సింది ఇదే..! గుడ్‌ పేరెంటింగ్‌ స్టైల్‌)
 

 

