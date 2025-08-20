 82 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్‌గా అమితాబ్‌..! ఆ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి.. | Health Tips: Amitabh Bachchans diet and workout routine for staying fit | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

82 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్‌గా అమితాబ్‌..! ఆ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..

Aug 20 2025 10:13 AM | Updated on Aug 20 2025 10:13 AM

Health Tips: Amitabh Bachchans diet and workout routine for staying fit

‘వయసు పైబడడం అనేది సహజం... వచ్చే సమస్యలు కూడా సహజం’ అని ఆరోగ్యాన్ని గాలికి వదిలేసేవారు కొందరు. ‘వయసు పైబడడం అనేది సహజమే అయినా, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, వ్యాయామాలు చేయడం తప్పనిసరి’ అని ముందుకు వెళ్లేవారు కొందరు. బాలీవుడ్‌ లెజెండ్‌ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ రెండో కోవకు చెందిన వ్యక్తి.

తన ఆలోచనలను పర్సనల్‌ బ్లాగ్‌ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో పంచుకుంటారు బిగ్‌ బి. 82 సంవత్సరాల అమితాబ్‌ తాజాగా వృద్ధాప్యానికి సంబంధించిన సవాళ్ల గురించి తన తాజా పోస్ట్‌లో రాశారు. ఇంట్లో ‘హ్యాండిల్‌ బార్స్‌’ అవసరం గురించి ప్రస్తావించారు.

వృద్ధుల కోసం బాత్‌రూమ్‌లో, ఇంట్లోని కొన్ని చోట్ల హ్యాండిల్‌ బార్స్‌ లేదా గ్రాబ్‌ బార్స్‌ ఏర్పాటు చేస్తారు.

‘మీట్‌–అండ్‌–గ్రీట్‌ విత్‌ ఫ్యాన్స్‌’లో భాగంగా అభిమానులను కలుసుకున్న తరువాత తన దినచర్య గురించి రాశారు బిగ్‌ బి.

‘శరీరం క్రమేణా సమతుల్యత కోల్పోతోంది’ అని రాసిన బచ్చన్‌ తన ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. యోగా, శ్వాస వ్యాయామాలు, మొబిలిటీ వ్యాయామాల ప్రాముఖ్యత గురించి తన పోస్ట్‌లో నొక్కి చెప్పారు.

‘82 సంవత్సరాల వయసులోనూ ఇంత చురుగ్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు?’ అనే ప్రశ్నకు సోషల్‌ మీడియాలో ఆయన పోస్ట్‌లే సమాధానం చెబుతాయి. సందర్భానుసారంగా ఉన్నత జీవనశైలికి సంబంధించిన అలవాట్ల గుంచి ఎన్నో పోస్ట్‌లలో వివరించారు అమితాబ్‌.

ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను అధిగమించి ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళుతున్న సూపర్‌ స్టార్‌ నిజమైన పోరాట యోధుడు. ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తి. 

(చదవండి: 'బ్యూటిఫుల్‌ బామ్మ'..! ఫిట్‌నెస్‌లో సరిలేరు ఈమెకెవ్వరూ..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నా కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్‌ సినిమా.. ప్లీజ్‌ సపోర్ట్‌.. అనుపమ కన్నీళ్లు (ఫోటోలు)
photo 2

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం : ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా హీరామండి నటి మనీషా కొయిరాలా బర్త్ డే వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

వింటేజ్‌ రూట్స్‌.. మోడ్రన్‌ సోల్‌.. రెండూ..! (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Jupudi Prabhakar Rao Reveals Shocking Facts About Nellore Aruna Incident 1
Video_icon

Jupudi Prabhakar Rao: రౌడీషీటర్ శ్రీకాంత్ వెనుక ఉన్నది టీడీపీ నేతలే..
Kakani Govardhan Reddy Released From Jail 2
Video_icon

కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి విడుదల
Jr NTR And Ram Charan In Dhoom 4 3
Video_icon

'ధూమ్ 4'లో చెర్రీ, ఎన్టీఆర్..?
Ambati Murali About Floods To Amaravati 4
Video_icon

కేసులకు భయపడను.. అమరావతిని ముంచింది కొండవీటి వాగే..
Life Prisoner Srikanths Girl friend Aruna Arrested 5
Video_icon

జీవిత ఖైదీ శ్రీకాంత్ ప్రియురాలు అరుణ అరెస్ట్
Advertisement
 