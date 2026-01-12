 ఈ సీక్రెట్‌ తెలిస్తే ఫ్లైట్‌ టికెట్లు తక్కువ ధరకే! | winter flight ticket booking secret tips | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఈ సీక్రెట్‌ తెలిస్తే ఫ్లైట్‌ టికెట్లు తక్కువ ధరకే!

Jan 12 2026 12:21 PM | Updated on Jan 12 2026 12:40 PM

winter flight ticket booking secret tips

చలికాలం పర్యాటక రంగానికి అత్యంత ప్రధానమైన సమయం. ఈ సమయంలో విమాన టికెట్ల ధరను ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో డైనామిక్‌ ప్రైసింగ్‌ సిస్టమ్‌లో ఈ టికెట్‌ ధరలు అప్టేడ్‌ అవుతాయి.

ఏరోజు బుక్‌ చేయాలి ?
వీకెండ్‌ అంటే శుక్రవారం 7 గంటల నుంచి శని, ఆదివారాల్లో టికెట్‌ ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు తక్కువ ధరకు టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మంగళ, బుధవారం ప్రయత్నించవచ్చు. ఈ సమయంలో ధరలు తక్కువగా ఉంటాయి.

ఈ సీక్రెట్‌ టిప్‌ ట్రై చేయండి!
ఊ మీరు టికెట్‌ ధరలు తెలుసుకోవాలి అనుకున్నా లేదా ఫ్లైట్‌ టికెట్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలి అనుకున్నా ఇంకాగ్నిటో లేదా ప్రైవేట్‌ విండోలో సెర్చ్‌ చేయండి. సెర్చ్‌ చేయగా వచ్చిన ఫలితాల్లో మీకు ఏదైనా ఎయిర్‌లైన్‌ టికెట్‌ బుక్‌ చేయాలి అనిపిస్తే, అప్పుడు అదే ఇంకాగ్నిటోమోడ్‌ బ్రౌజర్‌ నుంచి లాగిన్‌ అయ్యి బుక్‌ చేసుకోండి. 

ఊ జనవరి నెలలో ఉదయం వేళలో లేదా అర్థరాత్రి సమయంలో తక్కువ ధరకు టికెట్లు లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో ΄ాటు ట్రావెల్‌ యాప్స్‌లో వివిధ తేదీల్లో ధరలను ΄ోల్చి బుక్‌ చేసుకున్నా డబ్బు ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉంది.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బుల్లితెర నటులు 'ఇంద్రనీల్, మేఘన'ల గృహప్రవేశం (ఫోటోలు)
photo 2

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

భార్య బర్త్‌డే సెలబ్రేట్‌ చేసిన నితిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

Anasuya: మొన్నటిదాకా ట్రెండీగా.. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్‌గా (ఫోటోలు)

photo 5

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Devineni Avinash Mass Warning to Chandrababu Over Development Works 1
Video_icon

Devineni : YSRCP మీద ఏడవడం తప్ప.. జగన్‌ను చూసి బుద్ది తెచ్చుకో బాబు
Municipal Elections Heat In Telangana Congress 2
Video_icon

మున్సిపల్ హీట్.. కాంగ్రెస్,బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఫుల్ ఫోకస్
Ambati Rambabu Praises On RK Roja At Guntur Sankranthi Celebrations 3
Video_icon

Ambati : మా ఇద్దరికీ ఫైర్ బ్రాండ్ అని పేరు పెట్టింది అందుకే..
Karumuru Venkat Reddy Satarical Comments On Deputy CM Pawan Kalyan 4
Video_icon

Karumuru Venkat: సనాతన డ్రామా ఆర్టిస్ట్.... పొద్దున్నేమో సనాతని.. రాత్రయితే..
Putha Siva Sankar Reddy Strong Counter to Chandrababu Over KPL 5
Video_icon

KPL.. కోడిపందేల ప్రీమియర్ లీగ్.. ఇదేమన్నా బొమ్మలాట చంద్రబాబు: Siva Sankar
Advertisement
 