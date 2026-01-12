 జనవరి 18న రవీంద్ర భారతిలో ‘మాల్యద – ఆండాళ్ పవిత్ర మాల’ | Ramya Vaidyanathan Maalyada Andal Sacred Garland Bharatanatyam Ravindra Bharathi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జనవరి 18న రవీంద్ర భారతిలో ‘మాల్యద – ఆండాళ్ పవిత్ర మాల’

Jan 12 2026 1:32 PM | Updated on Jan 12 2026 1:32 PM

Ramya Vaidyanathan Maalyada Andal Sacred Garland Bharatanatyam Ravindra Bharathi

ప్రఖ్యాత భరతనాట్య కళాకారిణి రామ వైద్యనాథన్ నృత్య రూపకంగా *‘మాల్యద – ఆండాళ్ పవిత్ర మాల’*ను హైదరాబాద్‌లో ప్రదర్శించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం జనవరి 18న సాయంత్రం 6:30 గంటల నుంచి రవీంద్ర భారతి వేదికగా జరుగుతుంది. ఈ ప్రదర్శనకు HCL Concerts మద్దతు అందించగా, రవీంద్ర భారతి సహకరిస్తోంది. ప్రజలకు ప్రవేశం ఉచితం మరియు ముందుగా వచ్చిన వారికి ముందు ప్రవేశం కల్పించబడుతుంది.

ఈ నృత్య రూపకం జయసుందర్ డి రచించిన Maalyada: The Sacred Garland పుస్తకాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందించబడింది. 9వ శతాబ్దానికి చెందిన తిరుప్పావైలోని అంతర్ముఖ ఆధ్యాత్మిక భావాలను, ఆండాళ్ తన స్నేహితులతో చేసే సహజ సంభాషణల ద్వారా ఈ రచన వివరిస్తుంది. ప్రాచీన శాస్త్రోక్తులను ప్రస్తావిస్తూ, ఆండాళ్ కవిత్వంలోని భక్తి, తత్వం, జ్ఞానాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది.

పుస్తకానికి స్వరంగా నిలుస్తూ, నర్తకి మరియు కొరియోగ్రాఫర్ అయిన రామ వైద్యనాథన్, ఆండాళ్ మరియు ఆమె స్నేహితులు శ్రీకృష్ణుని అన్వేషణలో సాగించే ప్రయాణాన్ని నృత్య రూపంలో ఆవిష్కరిస్తారు. ఈ ప్రయాణం నవ విధ భక్తి — దైవ సాక్షాత్కారానికి దారి తీసే తొమ్మిది భక్తి మార్గాల అనుభూతిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఈ ప్రదర్శనకు సంగీతాన్ని సుధా రఘురామన్ అందించగా, గానం: సుధా రఘురామన్, వేణువు: జి. రఘురామన్, నట్టువాంగం: హిమాన్షు శ్రీవాస్తవ, మృదంగం: సుమోద్ శ్రీధరన్ మరియు సన్నిధి వైద్యనాథన్, లైట్స్: సూర్య రావు. నృత్యంలో రామ వైద్యనాథన్‌తో పాటు రేషిక శివకుమార్, సయాని చక్రబర్తి, శుభమణి చంద్రశేఖర్, వైష్ణవి ధోరే పాల్గొంటారు.

ఈ ప్రత్యేక నృత్యావిష్కరణను ఆస్వాదించేందుకు నగర కళాభిమానులను నిర్వాహకులు ఆహ్వానిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకే ఫ్రేమ్‌లో నమ్రత, లక్ష్మీ ప్రణతి (ఫోటోలు)
photo 2

పతంగులు ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ, జర్మనీ ఛాన్సలర్ మెర్జ్ (ఫోటోలు)

photo 3

పెళ్లి తర్వాత మరింత కళగా సమంత (ఫోటోలు)
photo 4

బుల్లితెర నటులు 'ఇంద్రనీల్, మేఘన'ల గృహప్రవేశం (ఫోటోలు)
photo 5

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vaibhav Suryavanshi Eyes U19 World Cup Glory Before Turning 15 1
Video_icon

Vaibhav : 15వ బెర్త్ డే లోపు భారత్‌కు ప్రపంచకప్ గిఫ్ట్ ఇస్తాడా ...?
CBI Inquiry To TVK Vijay In Karur Stampede Case 2
Video_icon

సీబీఐ ఆఫీస్ లో హీరో విజయ్
They Saved Just Rs 10,000 Monthly And Became Crorepatis 3
Video_icon

ప్రతీ నెలా రూ.10 వేల పొదుపుతో కోటీశ్వరులయ్యారు.. సూపర్ హిట్ స్కీమ్ మీ కోసం
Kasibugga Venkateswara Swamy Temple Hundi Robbery 4
Video_icon

కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో చోరీ
CP Sajjanar Alert to Citizens For Sankranti Festival Over Patang Thread 5
Video_icon

CP Sajjanar: చైనీస్ మాంజ చాలా ప్రమాధకరం
Advertisement
 