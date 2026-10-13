 అమెరికా రాయబారి మెచ్చిన దుర్గా పూజ..! ఆ కారణంగానే స్పెషల్‌.. | Dasara 2026: US Envoy Sergio Gor Visits Kolkata Pandals | Sakshi
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అమెరికా రాయబారి మెచ్చిన దుర్గా పూజ..! ఆ కారణంగానే స్పెషల్‌..

Oct 13 2026 9:38 AM | Updated on Oct 13 2026 10:12 AM

Dasara 2026: US Envoy Sergio Gor Visits Kolkata Pandals

దేవి నవరాత్రుల సందడి మొదలైంది. యావత్తు భారతదేశం ఈ సమయంలో భక్తి పారవశ్యంతో ఆధ్యాత్మికతతో విలసిల్లుతుంది. ఎటు చూసినా.. పండుగ శోభతో మనోహరంగా ఉంటుంది. అందులోనూ ఈ దుర్గా పూజ కోల్‌కతాలో మరింత ప్రత్యేకం. అక్కడ దుర్గాపూజకు యునెస్కో గుర్తింపు లభించిన సంగతి తెలిసిందే. 

ఆ నేపథ్యంలోనే భారత్‌లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్‌ ఈ వేడుకలను ప్రత్యేకంగా వీక్షించేందుకు కోల్‌కతాలో పర్యటించారు. అంతేగాదు ఈ పండుగపై తన అభిప్రాయాలను కూడా సోషల్‌ మీడియా ఎక్స్‌ పోస్ట్‌లో ఇలా పంచుకున్నారు. కోల్‌కతాకు తిరిగి రావడం ఆనందంగా ఉందని అన్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా నగరంలో కొన్ని అందమైన దుర్గా పూజ పండాల్‌లను సందర్శించి, ఈ వేడుకతో ముడిపడి ఉన్న సృజనాత్మకతను, సాముహిక స్ఫూర్తిని అనుభవించానని అన్నారు. 

ఈ పర్యటనలో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందానన్నారు. అంతేగాదు ఈ దుర్గాపూజ ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకింతో ప్రత్యేకమో అనుభవపూర్వకంగా అర్థమైందన్నారు. అలాగే అందరికీ దుర్గా పూజ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈ వేడుకలో అమ్మవారి విగ్రహాలను తయారు చేయు విధానం, ఆ పూజలో దాగున్న సమాజ స్ఫూర్తి ఈ పండుగను మరింత ప్రత్యేకం చేశాయని నొక్కి చెప్పారు. అందుకే ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికీ దుర్గా పూజ శుభాకాంక్షలు అని రాసుకొచ్చారు అమెరికా రాయబారి సెర్గియో.

 

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