 భార్యపై ఇంత ప్రేమా..! | Bengaluru Auto Driver Fills His Rickshaw With Late Wifes Photos Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భార్యపై ఇంత ప్రేమా..! వీడియో వైరల్‌

Jul 3 2026 2:13 PM | Updated on Jul 3 2026 2:31 PM

Bengaluru Auto Driver Fills His Rickshaw With Late Wifes Photos Goes Viral

ఇటీవల కాలంలో కొన్ని ఘటనలు భార్యభర్తల మధ్య అనుబంధాలు ఎంత పాశవికంగా మారుతున్నాయో చూస్తూనే ఉన్నాం. డబ్బు మీద ఉన్న ప్రేమ మనుషుల మీద లేదు అనేంతగా బంధాలు తయారయ్యాయి. ఆ తరుణంలో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్న వీడియో..ప్రేమకు సరికొత్త అర్థం చెప్పేలా హృదయాన్ని తాకుతోంది. 

ఆ వీడియోలో ఒక ఆటో డ్రైవర్‌ తన ఆటో మొత్తాన్ని దివంగత భార్య ఫోటోలతో నింపేశాడు. కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ ఆశిష్‌ మాథ్యు ఈ వీడియోని షేర్‌ చేశారు. ఆ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ ఆటోడ్రైవర్‌తో సంభాషిస్తూ ఉండటం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ కనిపిస్తారు వీడియోలో. అతను ఫోటో వైపు చూపిస్తూ ఎవరని ప్రశ్నించగా..ఆ ఆటోడ్రైవర్‌ ఆమె తన భార్య అని చెబుతాడు. ఆమె చనిపోయి ఎనిమిదేళ్లు అవుతోందని, అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆమెను మర్చిపోలేకపోతున్నానని బాధగా చెప్పాడు. 

అలాగే తనకు కొడుకు కోడలు, ఆరుగురు మనవళ్లు ఉన్నారని కూడా వెల్లడించాడు. తన కుమారుడు తనను ఇంట్లోనే ఉండమని చెబుతుంటాడని, అయితే ఇంట్లోనే ఉంటే ఆమె ఆలోచనలే వస్తాయని, తన మనసంతా ఆమె చుట్టూనే తిరుగుతందని తెలిపాడు. అందుకనే ప్రతిరోజూ ఆటో నడుపుతూ..కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకుంటూ..మనసుని పనిపై నిమగ్నమయ్యేలా చేసుకుంటూ బాధను మర్చిపోతానని భావోద్వేగంగా చెప్పుకొచ్చాడు. 

ఆ తర్వాత ఆయన ప్రయాణం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆ కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ ఆ వీడియోకి ‘అతడి ప్రేమ భాష’ అనేక్యాప్షన్‌ జోడించి మరీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు. నెటిజన్లు కూడా మంచి సందేశాత్మకమైన వీడియోని షేర్‌ చేశాశ్‌ బ్రో అని ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు పెట్టారు.

 

(చదవండి: ఆటిజం పిల్లలను పెంచే పేరెంటింగ్‌ టిప్స్..! వైరల్‌గా ఓ తల్లి గైడెన్స్‌..)

 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇదంతా అద్భుతమైన కథలా ఉంది.. సమంత లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఓ మోస్తరు వర్షం (ఫొటోలు)

photo 3

హైదరాబాద్‌ : రుచులు.. అద్భుతం : ఫుడ్‌– ఎ–ఫెయిర్‌– 2026 (ఫొటోలు)
photo 4

సీఎం విజయ్ తండ్రి బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

photo 5

బుల్లితెర డాక్టర్‌ బాబు సతీమణి ఖరీదైన కారు (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Leaders Attack On Prashna Ravan 1
Video_icon

బారు గేట్లు తోసుకుంటూ రావణపై జనసేన నేతల దాడులు
Virat Kohli Spotted Practicing With Sanjay Bangar Ahead of England ODI Series 2
Video_icon

ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టిన కోహ్లి.. ఇంగ్లాండ్ కు వణుకుపుట్టేలా చేస్తున్న వీడియో
Alleged Plot To Topple Vijay Government Triggers Political Slugfest In Tamil Nadu 3
Video_icon

విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే కుట్ర.. ఐదుగురు అరెస్ట్
Is This The Perfect Time To Buy Gold 4
Video_icon

బంగారం ధర ఇంకా తగ్గుతుందా ? గోల్డ్ కొనడానికి సరైన టైం ఎప్పుడంటే?
SIT Sensational Facts Revealed Sai Krishna Case 5
Video_icon

స్టేషన్ టెర్రస్ పై సాయికృష్ణ ఎముకలు, బూడిద..
Advertisement
 