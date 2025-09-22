 ఉద్యోగం కంటే ఆరోగ్యమే ముద్దు..! | 22 Year Old Quits Rs 60,000 Job To Prioritise Health Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉద్యోగం కంటే ఆరోగ్యమే ముద్దు..!

Sep 22 2025 12:52 PM | Updated on Sep 22 2025 12:52 PM

22 Year Old Quits Rs 60,000 Job To Prioritise Health Goes Viral

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని కొందరూ ఫిట్‌నెస్‌కి ఎంతగా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారో చెప్పాల్సిన పనిలేదు. డబ్బు ఎప్పుడైనా సంపాదించొచ్చు..ఆరోగ్యం పోతే అంత ఈజీ కాదు ఇదివరకటిలా ఉండటం. అలానే భావించి ఇక్కడొక అమ్మాయి ఏకంగా రూ. 60 వేల వేతనంతో కూడిన ఉద్యోగాన్ని తృణప్రాయంగా వదులుకుంది. ఆమె డేరింగ్‌కి నెటిజన్లు ఫిదా అవ్వడమే కాదు..మేడమ్‌ మీరు చాలా గ్రేట్‌ అంటూ ప్రసంశలు కురిపిస్తున్నారు.  

ఈ రోజుల్లో ఉద్యోగాల షిఫ్ట్‌లు ఏవిధంగా ఉంటాయో తెలిసిందే. కంఫర్ట్‌ జోన్‌లో ఉద్యోగం చేయడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. అలా కుదిరే ఛాన్స్‌ లేదు. అందువల్ల యువత చిన్న వయసులోనే రకరకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. ఇది అందరికీ తెలిసింది. ఇలానే ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొన్న ఉపాసన అనే భారత యువతి ఎంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుందో వింటే విస్తుపోతారు. 

ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. ఫ్రెంచ్‌ అసోసీయేట్‌గా పనిచేస్తున్న ఆమె నెలకు రూ. 60 వేలు దాక సంపాదిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. తన ఉద్యోగం చేయడం అత్యంత సులభమని, కాకపోతే నైట్‌ షిఫ్ట్‌ల్లో పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి అని చెప్పుకొచ్చింది. అందువల్ల ప్రతి మూడో రోజు తలనొప్పి, ఎసిడిటీ, తక్కువ రక్తపోటు, ఒత్తిడి వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు వాపోయింది. ప్రస్తుతం ఆర్థిక పరంగా సేఫ్‌గానే ఉన్నా..అందువల్ల ధైర్యంగా అంత వేతనంతో కూడిన ఉద్యోగాన్ని ధీమాగా వదిలేశానని తెలిపింది. 

డబ్బు తాత్కాలికం, అదే ఆరోగ్యం పాడైతే మళ్లీ యథాస్థితికి తీసుకురావడం అంత ఈజీ కాదు. అందుకే తాను డబ్బు కంటే ఆరోగ్యానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నానని చెప్పుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం పూర్తిగా ఆరోగ్యంపై దృష్టిపెట్టా, మళ్లీ యథావిధిగా తన జీవితంలో సక్సెస్‌ని అందుకుంటానా లేదా అనేది తెలియదు. చూద్దాం ఏ జరుగుతోందో అంటూ ముగించింది తన పోస్ట్‌ని. అందుకు సంబంధించిన వీడియోని కూడా జత చేసి మరి పోస్ట్‌ చేసింది. అయితే నెటిజన్లంత ఆమె సాహసోపేతమైన నిర్ణయాన్ని మెచ్చుకోవడమే కాదు.. మీ అర్హతకు తగిన ప్రతిదీ మీరు అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నాం అంటూ పోస్టులు పెట్టారు.

(చదవండి:

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'కాంతార' ట్రైలర్ రిలీజ్.. స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా రుక్మిణి వసంత్ (ఫొటోలు)
photo 2

యాంకర్ రవి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అప్పట్లో టాలీవుడ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్.. ఇప్పుడు గ్లామరస్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

హన్మకొండ వేయి స్తంభాల గుడి వద్ద బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రిపై మొదలైన దసరా వైభవం.. దుర్గమ్మ 11వ అవతారంగా కాత్యాయనీ దేవి (చిత్రాలు)

Video

View all
Chandrababu Govt Debt Exposed In AP Assembly 1
Video_icon

ఏపీ అప్పులపై అసెంబ్లీలో కూటమి బండారం బట్టబయలు
Ravi Teja Blockbuster Movies List In 2026 2
Video_icon

మాస్ జాతర తర్వాత రవితేజ ఊర మాస్ చూస్తారు
TDP Leaders Occupied TDP Followers Lands In Satya Sai District 3
Video_icon

పార్టీ సానుభూతిపరుల భూములనే కబ్జా చేస్తున్న టీడీపీ నేతలు
Bihar Polls Announcement Likely In First Week Of October 4
Video_icon

అక్టోబర్ తొలివారంలో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్
YSRCP MLCs Demands Discussion On Medical Colleges Privatization In Council 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ చర్చపై పట్టు వీడని YSRCP..
Advertisement
 