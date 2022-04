Ukrainian Member of Parliament Lesia Vasylenk: ఉక్రెయిన్‌ పై నెలరోజులకు పైగా దాడులు కొనసాగిస్తున్న రష్యా ఇప్పుడు మరింత దారుణమైన అకృత్యాలకు పాల్పడుతోంది. రష్యా బలగాలను వెనక్కి మళ్లించి సైనిక దాడిని తగ్గించింది అనుకునేలోపే ఊహించని ట్విస్ట్‌ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు యుద్ధ నేరాలకు పాల్పడుతోంది రష్యా. ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కైవ్‌కి సమీపంలో బుచా నగరంలో రష్యా బలగాలు పౌరులపై అత్యంత దారుణంగా కాల్పులు జరపడమే కాకుండా మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఉక్రెనియన్ ఎంపీ, పార్లమెంటు సభ్యురాలు లెసియా వసిలెంక్ ట్విట్టర్‌లో రష్యా ఆగడాల పై విరుచుకుపడ్డారు. రష్యా సైనికులు ఉక్రెయిన్‌లోని ప్రజలను దోచుకోవడమే కాకుండా అత్యాచారాలు చేసి చంపుతున్నారని ఆక్రోశించారు. రష్యాని అనైతిక నేరాల దేశంగా అభివర్ణించారామె. మైనర్లని కూడా చూడకుండా అత్యాచారాలు చేశారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రైవేట్‌ పార్ట్‌లను నాశనం చేసిన ఆనవాళ్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. పైగా రేప్‌ చేసి శరీరాలపై స్వస్తిక్‌ ఆకారంలోని ముద్రలు వేస్తున్నారని చెప్పారు. అత్యాచారం చేసి చంపేసిన మహిళ మృతదేహం ఇది. మాటలు రావడం లేదు. నా మనస్సు కోపం, ద్వేషంతో స్తంభించిపోయింది అని ట్వీట్ ఆమె చేశారు.

యుద్ధానికి సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు:

Russian soldiers loot, rape and kill. 10 y.o. girls with vaginal and rectal tears. Women with swastika shaped burns. Russia. Russian Men did this. And Russian mothers raised them. A nation of immoral criminals

