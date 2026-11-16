 మీరు చేసే ప్రతీ ఈవెంటూ తెగ నచ్చేస్తున్నాయట! టెక్నిక్స్‌ చెప్పమని ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కంపెనీలు వచ్చాయ్‌ సార్‌! | Sakshi Cartoon 16-11-2026 | Sakshi
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మీరు చేసే ప్రతీ ఈవెంటూ తెగ నచ్చేస్తున్నాయట! టెక్నిక్స్‌ చెప్పమని ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కంపెనీలు వచ్చాయ్‌ సార్‌!

Nov 16 2026 3:59 AM | Updated on Nov 16 2026 3:59 AM

Sakshi Cartoon 16-11-2026

మీరు చేసే ప్రతీ ఈవెంటూ తెగ నచ్చేస్తున్నాయట! టెక్నిక్స్‌ చెప్పమని ఈవెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ కంపెనీలు వచ్చాయ్‌ సార్‌! 

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