 బయటి వారేమో గానీ మనవాళ్లు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఈ ఫిర్యాదులు ఇచ్చి వెళ్లిపోయార్సార్‌!! | Sakshi Cartoon 14-11-2026 | Sakshi
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బయటి వారేమో గానీ మనవాళ్లు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఈ ఫిర్యాదులు ఇచ్చి వెళ్లిపోయార్సార్‌!!

Nov 14 2026 4:40 AM | Updated on Nov 14 2026 4:40 AM

Sakshi Cartoon 14-11-2026

బయటి వారేమో గానీ మనవాళ్లు నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఈ ఫిర్యాదులు ఇచ్చి వెళ్లిపోయార్సార్‌!!   

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