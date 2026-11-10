 ఎన్నికలు ఇంత ప్రశాంతంగా జరిగినందుకు అధికారులను, పోలీసులను అభినందిస్తున్నాను..! | Sakshi Cartoon 10-11-2026 | Sakshi
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ఎన్నికలు ఇంత ప్రశాంతంగా జరిగినందుకు అధికారులను, పోలీసులను అభినందిస్తున్నాను..!

Nov 10 2026 5:11 AM | Updated on Nov 10 2026 5:11 AM

Sakshi Cartoon 10-11-2026

ఎన్నికలు ఇంత ప్రశాంతంగా జరిగినందుకు అధికారులను, పోలీసులను అభినందిస్తున్నాను..!

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