 సింపుల్‌గా గెలిచామని చెప్పండి చాలు! ఎలా గెలిచామో మాత్రం చెప్పకండీ..! | Sakshi Cartoon 05-11-2026 | Sakshi
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సింపుల్‌గా గెలిచామని చెప్పండి చాలు! ఎలా గెలిచామో మాత్రం చెప్పకండీ..!

Nov 5 2026 3:41 AM | Updated on Nov 5 2026 3:41 AM

Sakshi Cartoon 05-11-2026

సింపుల్‌గా గెలిచామని చెప్పండి చాలు! ఎలా గెలిచామో మాత్రం చెప్పకండీ..!

 

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