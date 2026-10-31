 ఈ ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలు లేవని కంగారు­పడొద్దు సార్‌! సింపుల్‌గా రిగ్గింగ్‌ చేసుకోవచ్చు ! | Sakshi Cartoon 31-10-2026 | Sakshi
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ఈ ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలు లేవని కంగారు­పడొద్దు సార్‌! సింపుల్‌గా రిగ్గింగ్‌ చేసుకోవచ్చు !

Oct 31 2026 5:50 AM | Updated on Oct 31 2026 5:50 AM

Sakshi Cartoon 31-10-2026

ఈ ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలు లేవని కంగారు­పడొద్దు సార్‌! సింపుల్‌గా రిగ్గింగ్‌ చేసుకోవచ్చు !   

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