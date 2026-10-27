 ఎలాగూ మీరు తుపానును ఆపుతారని ధీమాగా ఉన్నాడట సార్‌!! | Sakshi Cartoon 27-10-2026 | Sakshi
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ఎలాగూ మీరు తుపానును ఆపుతారని ధీమాగా ఉన్నాడట సార్‌!!

Oct 27 2026 5:15 AM | Updated on Oct 27 2026 5:15 AM

Sakshi Cartoon 27-10-2026

ఎలాగూ మీరు తుపానును ఆపుతారని ధీమాగా ఉన్నాడట సార్‌!!

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