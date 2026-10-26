 సాక్షి కార్టూన్‌: 26-10-2026 | Sakshi Cartoon: 26-10-2026 | Sakshi
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సాక్షి కార్టూన్‌: 26-10-2026

Oct 26 2026 5:43 AM | Updated on Oct 26 2026 5:43 AM

Sakshi Cartoon: 26-10-2026

సాక్షి కార్టూన్‌: 26-10-2026

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హైదరాబాద్ : ఉత్సాహంగా ‘కే హార్మనీ ఫెస్టా– కొరియా కల్చర్‌ డే– 2026’ (ఫొటోలు)
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విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
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మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
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బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)
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'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

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