 మంచినీటి సరఫరాకు పన్ను పిండాలని బాబు సర్కార్‌ నిర్ణయం | Sakshi Cartoon 28-10-2026 | Sakshi
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మంచినీటి సరఫరాకు పన్ను పిండాలని బాబు సర్కార్‌ నిర్ణయం

Oct 28 2026 3:22 AM | Updated on Oct 28 2026 3:22 AM

Sakshi Cartoon 28-10-2026

మంచినీటి సరఫరాకు పన్ను పిండాలని బాబు సర్కార్‌ నిర్ణయం

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