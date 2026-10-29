 ...మన కార్యకర్తే సార్‌! పాతికేళ్ల తర్వాత వచ్చి కలుస్తానని వెళ్లిపోతున్నాడు!! | Sakshi Cartoon 29-10-2026 | Sakshi
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...మన కార్యకర్తే సార్‌! పాతికేళ్ల తర్వాత వచ్చి కలుస్తానని వెళ్లిపోతున్నాడు!!

Oct 29 2026 6:29 AM | Updated on Oct 29 2026 6:29 AM

Sakshi Cartoon 29-10-2026

...మన కార్యకర్తే సార్‌! పాతికేళ్ల తర్వాత 
వచ్చి కలుస్తానని వెళ్లిపోతున్నాడు!! 

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