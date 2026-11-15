 అర్ధరాత్రి సూరీడును తెస్తామన్నారు.. షుగర్‌ సమస్య మాత్రం బియ్యం మీదకు పెట్టేస్తున్నాడేమిటనా నీ డౌట్‌! | Sakshi Cartoon 15-11-2026 | Sakshi
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అర్ధరాత్రి సూరీడును తెస్తామన్నారు.. షుగర్‌ సమస్య మాత్రం బియ్యం మీదకు పెట్టేస్తున్నాడేమిటనా నీ డౌట్‌!

Nov 15 2026 4:51 AM | Updated on Nov 15 2026 4:51 AM

Sakshi Cartoon 15-11-2026

అర్ధరాత్రి సూరీడును తెస్తామన్నారు.. షుగర్‌ సమస్య మాత్రం బియ్యం మీదకు పెట్టేస్తున్నాడేమిటనా నీ డౌట్‌! 

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