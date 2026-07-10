ఐటీ ఉద్యోగులకు మంచి రోజులు

గత కొంతకాలంగా మందగమనంతో (స్లోడౌన్) సాగిన దేశీయ ఐటీ రంగ నియామకాల్లో ఎట్టకేలకు కదలిక వచ్చింది. ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో (క్యూ1) ఊహించని విధంగా 9,000 మందికి పైగా కొత్త ఉద్యోగులను చేర్చుకోవడంతో ఐటీ రంగంలో మళ్లీ మంచి రోజులు మొదలయ్యాయనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. టీసీఎస్ చూపిన ఈ భారీ సానుకూల ధోరణి తర్వాత ఇప్పుడు మార్కెట్ నిపుణులు, ఉద్యోగార్థుల దృష్టి ఇతర అగ్రశ్రేణి కంపెనీలైన ఇన్ఫోసిస్, హెచ్సీఎల్ టెక్, విప్రోల నియామక ప్రణాళికలపై పడింది.
నాలుగేళ్లలో లేనంత గరిష్టానికి..
ప్రస్తుత క్వార్టర్ (Q1FY27)లో టీసీఎస్ ఏకంగా 9,279 మంది నెట్ ఉద్యోగులను అదనంగా చేర్చుకుంది. ఇది గత నాలుగేళ్లలోనే అత్యుత్తమ త్రైమాసిక నియామక రికార్డు కావడం విశేషం. గత ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికం (Q4FY26)తో పోలిస్తే ఇది మూడు రెట్లు ఎక్కువ. ముఖ్యంగా డొమైన్ నిపుణులు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో అనుభవజ్ఞులైన లాటరల్ హైరింగ్పై (అనుభవజ్ఞుల రిక్రూట్మెంట్) టీసీఎస్ దృష్టి పెట్టింది. అంతర్జాతీయ సంస్థ యాక్సెంచర్ ఇటీవలి త్రైమాసికంలో దాదాపు 12,000 మందిని చేర్చుకున్న విధానాన్ని పోలి ఉండటంతో భారత ఐటీ రంగం రికవరీ బాట పట్టిందని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నువామా విశ్లేషించింది. ప్రస్తుతం టీసీఎస్ మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 6,13,069 కి చేరింది.
మిగిలిన ఐటీ దిగ్గజాల స్థితి
ఇన్ఫోసిస్ తన గత ఇన్వెస్టర్ల సమావేశంలో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY27) సుమారు 20,000 మంది ఫ్రెషర్లను (కాలేజీల నుంచి కొత్తగా పాసైన వారు) నియమించుకుంటామని ప్రకటించింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY26) లో కూడా ఇదే సంఖ్యలో ఫ్రెషర్లను తీసుకుంది. అయితే, FY26 చివరి త్రైమాసికం (Q4) లో కంపెనీ ఉద్యోగుల సంఖ్య నెట్గా 8,440 మేర తగ్గింది.
హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్
హెచ్సీఎల్ టెక్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి స్పష్టమైన నియామక గైడెన్స్ను (ముందస్తు అంచనా) ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ, గత క్వార్టర్ (Q4FY26) వరకు కంపెనీ నియామకాలను కొనసాగించింది. గత త్రైమాసికంలో 1,712 మంది ఫ్రెషర్లను చేర్చుకుంది. ప్రస్తుతం కంపెనీ మొత్తం సిబ్బంది సంఖ్య 2,27,181 గా ఉంది.
విప్రో
విప్రో ప్రస్తుతం నియామకాల విషయంలో కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. భారీ ఎత్తున నియామకాల ప్రకటనలు చేయనప్పటికీ మార్చి 1 నుంచి ఉద్యోగులకు వేతన పెంపును ప్రకటించింది. ఇది రాబోయే రోజుల్లో కంపెనీ లాభాల మార్జిన్లపై స్వల్ప ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గత క్వార్టర్ ముగిసే సమయానికి కేవలం 136 మంది మాత్రమే కొత్తగా చేరడంతో విప్రో మొత్తం ఉద్యోగుల సంఖ్య 2,42,156 వద్ద నిలిచింది.
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