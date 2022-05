ఎలన్‌ మస్క్‌ మరో సంచలనం, అంతరిక్షంపై నడక కోసం!

ఎలన్‌ మస్క్‌కు చెందిన స్పేస్‌ఎక్స్‌ సంస్థ మరో సంచలనానికి తెరతీయనుంది. నలుగురు వ్యక్తులు సివిలియన్ పొలారిస్ డాన్ మిషన్‌ ద్వారా అంతరిక్షంలో నడిచేందుకు మే నెలలో స్పేస్‌ ఎక్స్‌ ట్రైనింగ్‌ను ప్రారంభించనుంది. ఈ శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత ఆ నలుగురు సిబ్బంది అంతరిక్షంపై కాలు మోపనున్నారు.

ఇప్పటివరకు భూమి నుంచి 853 మైళ్ల ఎత్తులో భూ కక్ష్యను చేరిన రికార్డ్‌ ఉంది. అయితే ఇప్పుడు 'ఇన్స్పిరేషన్‌4'..ఎలన్‌ మస్క్‌ తన స్పేస్‌ఎక్స్‌ అంతరిక్షయానానికి పెట్టిన పేరు. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్పిరేషన్‌4 ద్వారా షిఫ్ట్‌4 పేమెంట్స్‌ అధినేత, బిలియనీర్‌ జేర్డ్‌ ఐసాక్‌మాన్‌ నేతృత్వంలోని పొలారిస్ డాన్ మిషన్ ద్వారా ఇప్పుడా ఆ రికార్డ్‌ను అధిగమించి 870 మైళ్ల గరిష్ట ఎత్తుకు చేరుకోవాలనే లక్ష్యంతో స్పేస్‌ఎక్స్‌ తన ట్రైనింగ్‌ను ప్రారంభించనుంది.

Thanks @PanAquaDiving and instructors Peter and Sean... Im feeling up to speed on SCUBA again and ready to rejoin w/ @PolarisProgram crew next week for training.

— Jared Isaacman (@rookisaacman) May 13, 2022