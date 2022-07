ఆర్ధిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న స్పేస్‌ ఎక్స్‌ అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌కు మరో ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. టెక్సాస్‌లో స్పేస్‌ ఎక్స్‌కు చెందిన సూపర్‌ హెవీ బూస్టర్‌ పేలింది. ఈ పరిణామం మస్క్‌ను ఆర్ధికంగా మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు మార్కెట్‌ నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రాయిటర్స్‌ కథనం ప్రకారం..మార్స్‌పైన మనిషి మనుగడ సాధించడమే లక్ష్యంగా ఎలన్‌ మస్క్‌ పనిచేస్తున్నాడు. ఇందుకోసం సులభంగా అతి తక్కువ ఖర్చుతో మార్స్‌, చంద్రమండలంపై మానువుడు అడుగుపెట్టేలా రీయిజబుల్‌ స్పేస్‌ క్రాఫ్ట్‌తో స్టార్‌ షిప్‌ స్పేస్‌ రాకెట్లను తయారు చేస్తున్నాడు. వాటిని ప్రయోగిస్తున్నాడు.

