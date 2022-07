ప్రముఖ ప్రభుత్వ బ్యాంకింగ్‌ దిగ్గజం ఎస్‌బీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై ఖాతాదారులు బ్యాంక్‌కు వచ్చే అవసరం లేకుండా కొన్ని సర్వీసుల్ని వాట్సాప్‌ ద్వారా అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం కస్టమర్లు యాప్స్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడం, ఏటీఎం సెంటర్‌కు వెళ్లే అవసరం కూడా లేదని ఎస్‌బీఐ ఛైర్మన్‌ దినేష్ ఖారా తెలిపారు.

యువర్‌ బ్యాంక్‌ ఈజ్‌ నౌ ఆన్‌ వాట్సాప్‌. బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్స్‌, మినిస్టేట్మెంట్‌ వాట్సాప్‌లో పొందండి అంటూ ఎస్‌బీఐ ట్వీట్‌ చేసింది. అంతేకాదు వాట్సాప్‌లో ఎస్‌బీఐ సేవలు పొందాలనుకుంటే కస్టమర్లు ఇంగ్లీష్‌లో 'హాయ్‌' అని టైప్‌ చేసి 9022690226 నెంబర్‌కు మెసేజ్‌ చేయాలని తెలిపింది.

Your bank is now on WhatsApp. Get to know your Account Balance and view Mini Statement on the go.#WhatsAppBanking #SBI #WhatsApp #AmritMahotsav #BhimSBIPay pic.twitter.com/5lVlK68GoP

