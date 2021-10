స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. అక్టోబర్‌ 25న దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించే ఈ-ఆక్షన్‌లో పాల్గొన వచ్చని తెలిపింది. సాధారణంగా అత్యవసర లోన్‌ కోసం బ్యాంక్‌లో ఆస‍్తుల్ని చూపెట్టి..వాటి ఆధారంగా లోన్‌ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వాటినే మాటిగేజ్‌ లోన్‌ అంటారు. ఒకవేళ తీసుకున్న లోన్‌ తీర్చలేని పక్షంలో సంబంధిత బ్యాంక్‌లు మాటిగేజ్‌లో ఉన్న ఆస్తుల్ని వేలం వేస్తాయి. ఇప్పుడు ఎస్‌బీఐ కూడా అదే చేస్తోంది.

ఈ నెలలో దేశ వ్యాప్తంగా మాటిగేజ్‌ లోన్లపై ఉన్న ఆస్తులపై ఈ-వేలం నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.ఈ-వేలంలో మాటిగేజ్‌ ఇళ్లు, ప్లాట్లు, కమర్షియల్‌ స్పేస్‌లను ప్రస్తుత మార్కెట్ కంటే తక్కువకే సొంతం చేసుకోవచ్చని ట్వీట్‌లో పేర్కొంది.

Your next big investment opportunity is here! Join us during the e-auction and place your best bid.

