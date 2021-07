Sate Bank Day: డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్‌

సాక్షి, ముంబై: స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఎస్‌బీఐ) ఆవిర్బావ దినోత్సవం సందర్భంగా తన కస్టమర్లకు మంచి ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. టైటన్‌ వాచెస్‌ పై 20 శాతం తగ్గింపును ప్రకటించింది. పరిమిత కాల ఆఫర్‌గా తీసుకొచ్చిన ఈ తగ్గింపు ధరలు ఈ నెల 7 వ తేదీవరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. తన యోనో యాప్‌ ద్వారా కాంటాక్ట్‌ లెస్‌ కొనుగోళ్లు చేయాలని కస్టమర్లకు పిలుపునిచ్చింది.

కాగా ఎస్‌బీఐ నేడు ఫౌండేషన్‌ డే జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా తన అద్భుతమైన ప్రస్తానాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకవీడియోను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా షేర్‌ చేసింది. అలాగే తమకు అండగా నిలిచిన వినియోగదారులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. దీంతోపాటు పీఎం కేర్స్ ఫండ్ కు 62.62 కోట్ల రూపాయల మొత్తాన్ని విరాళంగా ప్రకటించింది. (State Bank Day: హ్యపీ, ఇన్‌క్రెడిబుల్‌ జర్నీ)

Get Flat 20% OFF* on all TITAN PAY watches through YONO. Make fast, contactless and secure transactions via Titan Pay. Download now: https://t.co/FpPOSnsD5V

