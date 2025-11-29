9,400 మందికి ట్రెయినింగ్‌.. స్టైపెండ్‌

భారత్లో అతిపెద్ద ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్స్లో ఒకటైన శామ్సంగ్ తన ఫ్లాగ్షిప్ ‘శామ్సంగ్ డిజిటల్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ (దోస్త్) సేల్స్’ కార్యక్రమాన్ని విస్తరిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 9,400 మంది యువతకు ఫ్రంట్లైన్ రిటైల్ ఉద్యోగాల కోసం శిక్షణ ఇవ్వబోతున్నట్లు తెలిపింది. నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తిని తయారు చేయడం ద్వారా ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించాలని శామ్సంగ్ యోచిస్తోంది.
2021లో భారత్లో దోస్త్ సేల్స్ కార్యక్రమం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి వేగంగా విస్తరిస్తున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ఏడాది దోస్త్ సేల్స్ 4.0తో శామ్సంగ్ తన స్కిల్లింగ్ మిషన్ను రెట్టింపు చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ESSCI), టెలికాం సెక్టార్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ (TSSC) భాగస్వామ్యంతో జరుగుతోంది. ఈ విస్తరణపై శామ్సంగ్ ఈస్టర్న్ ఏషియా హెడ్, సీఎస్ఆర్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ శుభమ్ ముకర్జీ మాట్లాడుతూ.. ‘దేశ అభివృద్ధిలో భాగంగా భారత యువతకు సాధికారత కల్పించాలన్న శామ్సంగ్ నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం హైలైట్ చేస్తుంది. ఐదు నెలల శిక్షణా కార్యక్రమమైన దోస్త్ సేల్స్ యువతకు రిటైల్ రంగంలో రాణించడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు అందిస్తుంది. ఈ ఏడాది ఈ కార్యక్రమంలో నమోదు మూడు రెట్లు పెరిగింది’ అని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ట్రైయినీ ESSCI, TSSC నుంచి సర్టిఫికేషన్ పొందుతారు. శిక్షణలో భాగంగా ట్రైనర్ల నేతృత్వంలో 120 గంటల ఆన్లైన్ తరగతి గది సెషన్లుంటాయి. శామ్సంగ్ రిటైల్ సేల్స్ టీమ్ ద్వారా 60 గంటల శిక్షణ పొందుతారు. శిక్షణా పాఠ్యప్రణాళికలో కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్, కమ్యూనికేషన్, అమ్మకాల ప్రాథమిక అంశాలు, రిటైల్ ప్రక్రియలు, ప్రోడక్ట్ పరిజ్ఞానం వంటి కీలక నైపుణ్యాలను వివరిస్తారు. ఆన్-ది-జాబ్ ట్రెయినింగ్లో భాగంగా దేశంలోని శామ్సంగ్ రిటైల్ స్టోర్లలో 5 నెలలపాటు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకు కంపెనీ స్టైపెండ్ ఇస్తుంది. తర్వాత ప్రతిభ ఆధారంగా ఆన్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది.