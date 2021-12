న్యూఢిల్లీ: పన్ను చెల్లింపుదారులకు కేంద్రం షాక్ ఇచ్చింది. ఐటీ రిటర్న్‌ల గడువును పొడగించే ఉద్దేశం లేదని తేల్చి చెప్పేసింది. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు సజావుగా దాఖలు అవుతున్నాయని, ఈ రోజుతో ముగిసే ఐటీ రిటర్న్‌ల గడువును పొడిగించే ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని రెవెన్యూ కార్యదర్శి తరుణ్ బజాజ్ తెలిపారు.

టాక్స్‌ రిటర్న్‌ ఫైలింగ్‌ ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతోందని, మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు.. 5.62 కోట్ల రిటరర్న్స్‌ ఫైల్‌ అయ్యాయని, కేవలం ఇవాళ 20 లక్షల దాకా రిటర్న్స్‌ ఫైల్‌ అయ్యాయని తరుణ్‌ బజాజ్‌ తెలిపారు.

There is no proposal to extend the date for income tax return filing: Revenue Secretary Tarun Bajaj, Govt of India

