విజయ్ మాల్యాకు 2 వేల జరిమానా! మీమ్స్‌ వైరల్‌!

బ్యాంకులకు వేల కోట్ల రుణాలు ఎగ్గొట్టి దేశం విడిచి పారిపోయిన పారిశ్రామికవేత్త విజయ్‌ మాల్యాకు వ్యతిరేకంగా సుప్రీం కోర్టు తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో విజయ్‌ మాల్యాకు కోర్టు 2వేల జరిమానా విధించిడంపై నెటిజన్లు తమదైన శైలిలో స్పందిస్తున్నారు. రూ.9వేల కోట్లకు పైగా రుణాల్ని ఎగవేసి లండన్‌కు పారిపోయిన మాల్యాకు కోర్టు విధించిన ఈ జరిమానా సరిపోదని అంటున్నారు. న్యాయ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేయాలని కోరుతూ మీమ్స్‌ను షేర్‌ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ మీమ్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. అవేంటే చూసేద్దాం.

Vijay Mallya gets 4-month jail sentence, Rs 2000 fine in contempt case​ of bank default case of over Rs 9,000 crore.

Very very strict punishment. 🤣 pic.twitter.com/cLOiMySxsx

— Tushar Kant Naik ॐ♫₹ (@Tushar_KN) July 11, 2022