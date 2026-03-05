 2,500 మందిని తొలగిస్తున్న ప్రముఖ బ్యాంకు | Morgan Stanley layoffs 2500 jobs cut despite record revenue | Sakshi
2,500 మందిని తొలగిస్తున్న ప్రముఖ బ్యాంకు

Mar 5 2026 3:43 PM | Updated on Mar 5 2026 3:50 PM

Morgan Stanley layoffs 2500 jobs cut despite record revenue

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం మోర్గాన్‌ స్టాన్లీ (Morgan Stanley) భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగ కోతలకు సిద్ధమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన మొత్తం ఉద్యోగుల్లో సుమారు 3 శాతం మందిని తగ్గించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో దాదాపు 2,500 మంది ఉద్యోగులు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఆశ్చర్యకర విషయం ఏమిటంటే.. బ్యాంక్ ఇటీవలే తన చరిత్రలోనే అత్యంత బలమైన ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఒకటిని నమోదు చేసింది. అయినప్పటికీ వ్యూహాత్మక పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఈ ఉద్యోగ కోతలను చేపడుతున్నట్లు సమాచారం.

రికార్డు స్థాయి ఆదాయం
2025 సంవత్సరానికి మోర్గాన్‌ స్టాన్లీ 70.6 బిలియన్ డాలర్ల పూర్తి సంవత్సర ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. పెట్టుబడి బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు పెరగడంతో బ్యాంక్ ఆదాయంలో గణనీయమైన వృద్ధి నమోదైంది. ముఖ్యంగా డీల్‌మేకింగ్ కార్యకలాపాలు పెరగడం వల్ల పెట్టుబడి బ్యాంకింగ్ ఆదాయం 47% పెరిగింది. ఇదే సమయంలో కంపెనీలకు రుణాలు సమకూర్చడం ద్వారా వచ్చే ఫీజులు కూడా దాదాపు రెట్టింపు అయ్యాయి.

లేఆఫ్‌ల ప్రభావం వీరిపైనే.. 
ఈ ఉద్యోగ కోతలు బ్యాంక్‌కు చెందిన మూడు ప్రధాన విభాగాల్లో ఉండనున్నాయి. అవి ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ సెక్యూరిటీస్ (ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, ట్రేడింగ్), వెల్త్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌. అయితే బ్యాంక్‌కు కీలకమైన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లపై ఈ కోతలు ఉండవని సమాచారం.

అమలు ఎప్పుడంటే.. 
వివిధ నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఉద్యోగ కోతలు మార్చి ప్రారంభం నుంచే దశలవారీగా అమలు కావచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై బ్యాంక్ అధికారికంగా పూర్తి కాలక్రమాన్ని వెల్లడించలేదు.

లాభాలున్నా ఉద్యోగ కోతలు ఎందుకు?
బ్యాంక్ లాభాల్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేక మందిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అయితే ఇది ఆర్థిక బలహీనత కారణంగా కాకుండా వ్యూహాత్మక పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా జరుగుతున్నదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

వ్యాపార ప్రాధాన్యతల్లో మార్పులు, గ్లోబల్ లొకేషన్ వ్యూహంలో సర్దుబాట్లు, వ్యక్తిగత పనితీరు సమీక్షలు వంటి అంశాలు కూడా దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది.గత సంవత్సరం కూడా మోర్గాన్‌ స్టాన్లీ సుమారు 2,000 ఉద్యోగాలను తగ్గించింది. అప్పట్లో పనితీరు సమీక్షలు, కార్యకలాపాల్లో మార్పులు కారణమయ్యాయి.

