 ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ హెలికాప్టర్ల నిర్వహణకు రూ.8000 కోట్లు | Ministry of Defence signed Rs 8000 cr contract with US to sustain MH 60R | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ హెలికాప్టర్ల నిర్వహణకు రూ.8000 కోట్లు

Nov 29 2025 9:11 AM | Updated on Nov 29 2025 9:11 AM

Ministry of Defence signed Rs 8000 cr contract with US to sustain MH 60R

భారత నావికాదళం శక్తిని బలోపేతం చేసే దిశగా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కీలక అడుగు వేసింది. ఇండియన్‌ నేవీకి చెందిన ఎంహెచ్-60ఆర్ సీహాక్ హెలికాప్టర్ల నిర్వహణ కోసం అమెరికాతో రూ.8,000 కోట్ల భారీ ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఫారిన్ మిలిటరీ సేల్స్ (FMS) ప్రోగ్రామ్ కింద ఖరారు చేసిన ఈ ఒప్పందం ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సముద్ర భద్రతను పెంపొందించడానికి ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

డీల్ ముఖ్యాంశాలు

ఈ ఒప్పందం ఐదేళ్లపాటు సమగ్ర సస్టైన్‌మెంట్‌ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 2021లో భారత నావికాదళంలో చేరిన 24 ఎంహెచ్-60ఆర్ హెలికాప్టర్ల పూర్తిస్థాయి కార్యాచరణ, నిర్వహణను ఈ ఒప్పందం నిర్ధారిస్తుంది. ఈ కాంట్రాక్ట్ విలువ రూ.8,000 కోట్లు. ఇందులో భాగంగా భారతదేశంలో చాపర్ల మరమ్మతు సౌకర్యాల నిర్వహణ, విడిభాగాలు, అత్యాధునిక లాజిస్టిక్స్ మద్దతు, సిబ్బంది శిక్షణ వంటివి పర్యవేక్షిస్తారు.

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ మల్టీ రోల్ హెలికాప్టర్లు

లాక్‌హీడ్ మార్టిన్ సంస్థ తయారు చేసిన ఎంహెచ్-60ఆర్ సీహాక్ హెలికాప్టర్ ప్రపంచంలోని అత్యంత అధునాతన మల్టీ రోల్ మారిటైమ్ హెలికాప్టర్లలో ఒకటిగా ఉన్నాయి. యాంటీ సబ్‌మెరైన్‌ వార్‌ఫేర్‌(ASW), యాంటీ సర్ఫేస్‌ వార్‌ఫేర్‌(ASuW), సెర్చ్‌ అండ్‌ రెస్క్యూ (SAR), సర్వేలెన్స్‌కు ఇవి ఎంతో తోడ్పడుతాయి. అత్యాధునిక సెన్సార్లు, ఏవియానిక్స్, శక్తివంతమైన ఆయుధ వ్యవస్థలు కలిగి సులభంగా యుద్ధనౌకల నుంచి పనిచేసేందుకు వీలుగా వీటిని రూపొందించారు.

ఇదీ చదవండి: వెండికి హాల్‌మార్కింగ్‌.. వజ్రాభరణాలపై ఫ్రేమ్‌వర్క్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఆంధ్ర కశ్మీర్' తప్పక చూడాల్సిందే..ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ధోనీ కేరళ వస్తే? ఇది ఏఐ అని చెబితే తప్ప తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 4

తమన్నా డైలీ రొటీన్ ఇలా ఉంటుందా! (ఫొటోలు)
photo 5

సీఎస్కే మాజీ క్రికెటర్‌తో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రెండో పెళ్లి (ఫొటోలు)

Video

View all
Neopolis Auction Sets New Record In Kokapet 1
Video_icon

షేక్ చేస్తున్న కోకాపేట.. ఎకరం 151 కోట్లు
Tragic Road Accident In Kurnool District 2
Video_icon

కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతి
Congress High Command Calls CM Siddaramaiah And DK Shivakumar 3
Video_icon

కర్ణాటక సీఎం చేంజ్? రేపు ఢిల్లీకి డీకే, సిద్ధరామయ్య
Perni Nani Slams Chandrababu And Nadendla Manohar 4
Video_icon

బాబు, నాదెండ్లపై నిప్పులు చెరిగిన పేర్ని నాని
Nellore Mayor Sravanthi Sensational Comments Kotamreddy Sridhar Reddy 5
Video_icon

YSRCPకి రాజీనామా చేయడానికి గల కారణం.. ఎప్పటికీ జగనన్న భక్తులమే
Advertisement
 