ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ హెలికాప్టర్ల నిర్వహణకు రూ.8000 కోట్లు

భారత నావికాదళం శక్తిని బలోపేతం చేసే దిశగా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కీలక అడుగు వేసింది. ఇండియన్ నేవీకి చెందిన ఎంహెచ్-60ఆర్ సీహాక్ హెలికాప్టర్ల నిర్వహణ కోసం అమెరికాతో రూ.8,000 కోట్ల భారీ ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఫారిన్ మిలిటరీ సేల్స్ (FMS) ప్రోగ్రామ్ కింద ఖరారు చేసిన ఈ ఒప్పందం ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సముద్ర భద్రతను పెంపొందించడానికి ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
డీల్ ముఖ్యాంశాలు
ఈ ఒప్పందం ఐదేళ్లపాటు సమగ్ర సస్టైన్మెంట్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. 2021లో భారత నావికాదళంలో చేరిన 24 ఎంహెచ్-60ఆర్ హెలికాప్టర్ల పూర్తిస్థాయి కార్యాచరణ, నిర్వహణను ఈ ఒప్పందం నిర్ధారిస్తుంది. ఈ కాంట్రాక్ట్ విలువ రూ.8,000 కోట్లు. ఇందులో భాగంగా భారతదేశంలో చాపర్ల మరమ్మతు సౌకర్యాల నిర్వహణ, విడిభాగాలు, అత్యాధునిక లాజిస్టిక్స్ మద్దతు, సిబ్బంది శిక్షణ వంటివి పర్యవేక్షిస్తారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ మల్టీ రోల్ హెలికాప్టర్లు
లాక్హీడ్ మార్టిన్ సంస్థ తయారు చేసిన ఎంహెచ్-60ఆర్ సీహాక్ హెలికాప్టర్ ప్రపంచంలోని అత్యంత అధునాతన మల్టీ రోల్ మారిటైమ్ హెలికాప్టర్లలో ఒకటిగా ఉన్నాయి. యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్(ASW), యాంటీ సర్ఫేస్ వార్ఫేర్(ASuW), సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ (SAR), సర్వేలెన్స్కు ఇవి ఎంతో తోడ్పడుతాయి. అత్యాధునిక సెన్సార్లు, ఏవియానిక్స్, శక్తివంతమైన ఆయుధ వ్యవస్థలు కలిగి సులభంగా యుద్ధనౌకల నుంచి పనిచేసేందుకు వీలుగా వీటిని రూపొందించారు.
