ఈ-విటారా లాంచ్ డేట్ ఫిక్స్!: పూర్తి వివరాలు

మారుతి సుజుకి తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఈ-విటారా'ను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ డిసెంబర్ 2న మార్కెట్లో అధికారికంగా ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ లేటెస్ట్ ఈవీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ, ఈ కథనంలో..
మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా స్టైలింగ్ మొత్తం.. ఈవీఎక్స్ కాన్సెప్ట్ మాదిరిగా ఉంటుంది. ఇందులో వై-షేప్ డీఆర్ఎల్, యాంగ్యులర్ హెడ్ల్యాంప్ యూనిట్లు, వీల్ ఆర్చ్లు ఉన్నాయి.టెయిల్-ల్యాంప్ డిజైన్ కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇందులో కొత్త డాష్బోర్డ్ ఉండటం గమనించవచ్చు. ఒక జత ఫ్రీ-స్టాండింగ్ డిస్ప్లేలు, డాష్బోర్డ్ పైభాగంలో ఉన్నాయి. ఫాసియా అంతటా సాఫ్ట్-టచ్ ప్యానెల్ ఉంటుంది. సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ వెంట్స్ క్రింద ఒక చిన్న సెట్ ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. గేర్ సెలెక్టర్ను రోటరీ డయల్తో భర్తీ చేశారు.
ఈ-విటారా కారులో.. 10.25 ఇంచెస్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 10.1 అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే, యాంబియంట్ లైటింగ్, టెలిస్కోపిక్ స్టీరింగ్ వీల్, కీలెస్ ఎంట్రీ అండ్ స్టార్ట్, నాలుగు స్పీకర్లు & ఆటో డిమ్మింగ్ ఇంటీరియర్ రియర్-వ్యూ మిర్రర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. టాప్ వేరియంట్లలో 19 అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10-వే పవర్-అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, ఇన్ఫినిటీ ఆడియో సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఫాగ్ ల్యాంప్లు & 360-డిగ్రీల కెమెరా వంటివి ఉన్నాయి.
మారుతి సుజుకి ఈ-విటారా 49 kWh & 61 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్స్ పొందే అవకాశం ఉంది. రేంజ్ విషయం లాంచ్ తరువాత తెలుస్తుంది. కానీ ఇది 428 కిమీ రేంజ్ అందిస్తుందని సమాచారం. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, టాటా కర్వ్ EV, మహీంద్రా BE 6 వంటి వాటికి ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా ఉంటుంది. ధరలు లాంచ్ సమయంలోనే వెల్లడవుతాయి.