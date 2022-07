ట్రెండ్‌ మారింది గురూ! అసలే మార్కెట్‌లో కాంపిటీషన్‌ ఎక్కువైంది. కోరుకున్న జాబ్‌ దొరకాలంటే కొన్ని ఫార్మాలిటీస్‌ను పక్కన పెట్టాల్సిందే. ఇన్నోవేటీవ్‌గా ఆలోచించాల్సిందే.అలా చేస్తేనే జాబ్స్‌ వస్తాయి. లేదంటే కాళ్లరిగేలా ఆఫీస్‌ల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. ఇదిగో ఇలా ఆలోచించిన ఓ యువకుడు వినూత్నంగా ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్‌ అవుతున్నాడు. జొమాటోలాంటి దిగ్గజ సంస్థల దృష్టిలో పడుతున్నాడు.

సాధారణంగా జొమాటో డెలివరీ బాయ్స్‌ ఏం చేస్తుంటారు. కస్టమర్లు ఆర్డర్‌ పెట్టిన ఫుడ్‌ను వారికి డెలివరీ చేస్తుంటారు. కానీ బెంగుళూరుకు చెందిన అమన్ ఖండేల్వాల్ అలా కాదు. జొమాటో డ్రెస్‌ ధరించి నగరంలోని స్టార్టప్‌లకు తన రెజ్యూమ్‌లను డెలివరీ చేస్తున్నాడు. కొద్దిరోజుల క్రితం వరకు కరోనా కారణంగా ఉద్యోగం దొరకడం అసాధ్యం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయ్‌. ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటుంది. స్టార్టప్‌లు సైతం వెలుస్తున్నాయి. టెక్నాలజీ తోడుతో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగిపోయాయి. అందుకే కోవిడ్‌ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన నిరుద్యోగులు జాబ్స్‌ కోసం ఆఫీస్‌ల బాట పట్టారు. కాంపిటీషన్‌ కూడా పెరిగిపోయింది.

Dressed as a @zomato delivery boy I delivered my resume in a box of pastry.

Delivered it to a bunch of startups in Bengaluru.

Is this a @peakbengaluru moment.@zomato #resume pic.twitter.com/HOZM3TWYsE

— Aman Khandelwal (@AmanKhandelwall) July 2, 2022