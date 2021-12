ఇండియా ఎలా ఉందన్న అమెరికన్‌.. ఈ ఆన్సర్‌ చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

సామాజిక మాధ్యమాల్లో రెగ్యులర్‌గా స్పందించే పారిశ్రామికవేత్తలలో హర్ష్‌గోయోంకా ఒకరు. సామాజిక అంశాల నుంచి కరోనా, ఆర్థికం, క్రీడలు ఇలా అన్నింటి మీద అయన ట్వీట్లు చేస్తుంటారు. కానీ, 2021 డిసెంబరు 11 శనివారం సాయంత్రం ఆయన పోస్టు చేసిన ట్వీట్‌కి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. పోస్ట్‌ చేసిన గంట వ్యవధిలోనే ఆయన ట్వీట్‌ అద్భుతం అంటూ ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ ట్వీట్‌లో ఏముందో మీరు చూడండి.

తాజా ట్వీట్‌లో ఇండియా ఎలా ఉందంటూ ఓ అమెరికన్‌ తనను అడిగాడని.. దానికి సమాధానం ఇది అంటూ కింద ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేశారు. అందులో పరవశంలో ఉన్న ఓ నెమలి పురివిప్పుతున్న నెమలి కనిపిస్తుంది.

An American friend asked me “What does India look like?”

I sent him this video.pic.twitter.com/opCOxP9f44

— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 11, 2021