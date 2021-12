సామాజిక మాధ్యమాల్లో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఆర్‌పీజీ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ హర్ష్‌ గోయోంకా తాజాగా చేసిన ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారింది. వీల్‌చైర్‌లో ఉన్న అమ్మాయి వర్షంలో తడవకుండా ఓ అబ్బాయి గొడుకు పట్టుకున్న ఫోటోను హర్ష్‌ గోయెంకా షేర్‌ చేశారు. దానికి క్యాప్షన్‌గా కైండ్‌నెస్‌ ఈజ్‌ బ్యూటిఫుల్‌ అంటూ చెప్పారు.

హర్ష్‌ చేసిన ఈ ట్వీట్‌ గంటల్లోనే వైరల్‌గా మారింది. అనేక మంది నెటిజన్లు రీట్వీట్‌ చేస్తున్నారు. మరికొందరు తమకు ఎదురైన ఘటనలు ట్వీట్‌ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ బిజినెస్‌మ్యాన్‌ చేసిన ట్వీట్‌ మరోసారి మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని తట్టి లేపింది.



Random acts of kindness never go in vain. What goes around comes around. pic.twitter.com/bEllwllWI5

— Talkative Dollar 🇮🇳 (@Talkativedollar) December 13, 2021