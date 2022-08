'ఒకప్పుడు మన పెళ్లిళ్లలో డబ్బుల వర్షం కురిపించేవారు'

దేశ వ్యాప్తంగా డిజిటల్‌ ఇండియా నినాదం మారు మ్రోగుతుంది. ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా.. పచారీ కొట్టునుంచి కిల్లీ కొట్టు దాకా ఎటు చూసినా గూగుల్‌ పే, ఫోన్‌ పే ఈ క్యూ ఆర్‌ కోడ్‌లే కనిపిస్తున్నాయి. నగరాల్లోనే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ చెల్లింపులు పెరిగిపోయాయి.

ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో డిజిటల్‌ చెల్లింపుల విప్లవాన్ని ఉదహరిస్తూ గతంలో కేంద్ర ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ఆసక్తికర వీడియో షేర్‌ చేశారు. పండుగ సమయంలో ఇంటింటికీ తిరిగే గంగిరెద్దులను ఆడించే వారు కూడా డిజిటల్‌ రూపంలో భిక్షాటన చేస్తున్న వీడియోను మంత్రి ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ.. డిజిటల్ విప్లవం జానపద కళాకారుల వైపుకు కూడా చేరుకుందని ఆమె తెలిపారు.

There was a time money was showered in our weddings. Now in digital India……. pic.twitter.com/g4BApTbPLw

— Harsh Goenka (@hvgoenka) August 24, 2022