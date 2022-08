ఒక ఫొటో వేయి పదాల అర్థాన్ని ఇస్తుంది. అలాంటి ఫొటోలు ఎన్నో జీవితాలలో మార్పులు తీసుకొచ్చిన సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. అలాగే సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అయ్యే వీడియోలు సైతం ఆ అర్ధానికి తామేం తీసిపోమంటూ పోటీ పడుతున్నాయి. తాజాగా నెట్టింట్లో వైరల్‌ అవుతున్న వీడియోను ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా ఛైర్మన్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా ట్వీట్‌ చేశారు.

ఆ వీడియోలో నలుగురు ఓ భారీ పొడవైన చెట్టు నరికేస్తారు. అందులో ఓ వ్యక్తి నరికిన ఆ చెట్టును కింద పడేసే ప్రయత్నం చేయగా.. అది కాస్తా ఒరిగి చెట్టును నరికిన వ్యక్తిని పైకి ఎత్తి అవతల పడేస‍్తుంది. అదిగో ఆ వీడియోనే ఆనంద్‌ మహీంద్రా షేర్‌ చేశారు. 'మీరు చెట్టును నరికేస్తారేమో..కానీ వాటిని కింద పడేయలేరు' అంటూ క్యాప్షన్‌ను జత చేస్తూ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో నెటిజన్లను విపతీరంగా ఆకట్టుకుటుంది.

If you cut down trees, they won’t take it lying down 👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/TekNZiQSTF

