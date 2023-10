గ్లోబ‌ల్ టెక్ దిగ్గ‌జం గూగుల్‌, కంప్యూటర్ల తయారీ సంస్థ హెచ్‌పీ భాగస్వామ్యంలో హెచ్‌పీ సాయంతో క్రోమ్‌బుక్ తయారీ ప్రారంభమైంది.

ఈ సందర్భంగా తొలిసారి భారత్‌లో క్రోమ్‌బుక్‌లు తయారు చేసేందుకు హెచ్‌పీతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాం. తద్వారా భారతీయ విద్యార్ధులకు అనువుగా, బడ్జెట్‌ ధరలో సుర‌క్షిత‌మైన కంప్యూటింగ్ అవ‌కాశాలు మెరుగ‌వుతాయి’ అని గూగుల్ సీఈవో సుంద‌ర్ పిచాయ్ ట్వీట్‌ చేశారు.

We’re partnering with HP to manufacture Chromebooks in India - These are the first Chromebooks to be made in India and will make it easier for Indian students to have access to affordable and secure computing. https://t.co/PuzZnck1wo

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 2, 2023