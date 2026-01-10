 ఆ సంవత్సరం.. రియల్‌ ఎస్టేట్‌కు బంగారం! | India Real Estate Shines In 2025, Golden Run For Indian Real Estate Hyderabad Among Top Gainers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆ సంవత్సరం.. రియల్‌ ఎస్టేట్‌కు బంగారం!

Jan 10 2026 9:40 AM | Updated on Jan 10 2026 11:23 AM

Golden Run for Indian Real Estate Hyderabad Among Top Gainers

హైదరాబాద్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడుల వరద పారుతోంది. గతేడాది సిటీ స్థిరాస్తి రంగంలోకి రూ.3,892 కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌ వచ్చాయి. 2024లో వచ్చిన రూ.2,704 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 44 శాతం అధికం. 2025లో దేశంలోని 8 ప్రధాన మెట్రోల్లోకి 8,474.8 మిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఇందులో 5 శాతం వాటాను హైదరాబాద్‌ కలిగి ఉందని కొల్లియర్స్‌ ఇండియా నివేదిక వెల్లడించింది.

– 2025 సంవత్సరం భారత స్థిరాస్తి రంగానికి బంగారంలాంటిది. గతేడాది దేశీయ రియల్‌ ఎస్టేట్‌లోకి 8.5 బిలియన్‌ డాలర్ల గరిష్ట పెట్టుబడులు వచ్చాయి. 2024తో పోలిస్తే ఇది 29 శాతం అధికం. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనిశ్చితి, సుంకాల పెంపు వంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ భారత రియల్‌ ఎస్టేట్‌లోకి ఈ స్థాయిలో సంస్థాగత పెట్టుబడులు రావడం గమనార్హం.

విభాగాల వారీగా చూస్తే.. 2025లో అత్యధికంగా ఆఫీసు విభాగంలోకి పెట్టుబడులు వచ్చాయి. కార్యాలయ సముదాయంలోకి 4,534.6 మిలియన్‌ డాలర్ల ఇనిస్టిట్యూషనల్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌ రాగా.. ఆ తర్వాత నివాస విభాగంలోకి 1,566.9 మిలియన్‌ డాలర్లు, మిశ్రమ వినియోగ విభాగంలోకి 819.3 మిలియన్‌ డాలర్లు, పారిశ్రామిక, గిడ్డంగుల రంగంలోకి 734.2 మిలియన్‌ డాలర్లు, రిటైల్‌లోకి 380 మిలియన్‌ డాలర్లు, డేటా సెంటర్లు, సీనియర్‌ లివింగ్, హాలిడే హోమ్స్, స్టూడెంట్‌ హౌసింగ్‌ వంటి ప్రత్యామ్నాయ స్థిరాస్తి విభాగంలోకి 272.5 మిలియన్‌ డాలర్లు, హాస్పిటాలిటీ రంగంలోకి 167.3 మిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన.. ఆషికా, డింపుల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'రాజాసాబ్' గంగాదేవి.. షూటింగ్ జ్ఞాపకాలతో అభిరామి (ఫొటోలు)
photo 3

క్యాండిల్ లైట్ వెలుగులో 'ధురంధర్' బ్యూటీ గ్లామర్ షో (ఫొటోలు)
photo 4

ISPL సీజన్ 3 ఓపెనింగ్ ఈవెంట్ లో రామ్ చరణ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఏయూ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో ‘మహా సంక్రాంతి’ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rain Alert For Next 3 Days In AP 1
Video_icon

సంక్రాంతికి బిగ్ షాక్.. APలో భారీ వర్షాలు
Discussion Over Nara Lokesh Comments On Vizag Lands 2
Video_icon

అభివృద్ధి ముసుగులో ఊరు పేరు లేని కంపెనీలకు విశాఖను అమ్మేస్తున్నారు
YSRCP Leaders House Arrest In Nellore 3
Video_icon

YSRCP నేతలు హౌస్ అరెస్ట్
KSR Live Show On Chandrababu Skill Scam Case 4
Video_icon

స్కిల్ స్కాంలో బాబుకు ఎదురుదెబ్బ ?
Chiranjeevi New Hook Step Song Sensation 5
Video_icon

మెగా ఫ్యాన్స్ కు పిచ్చెక్కిస్తున్న హుక్ స్టెప్ సాంగ్
Advertisement
 