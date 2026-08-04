మెరుపు తగ్గిన మేలిమి బంగారం

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఒడిదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో
తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్--రూ.1,32,000--రూ.200 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,44,000--రూ.220 తగ్గింపు
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,32,000--రూ.500 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,44,000--రూ.550 తగ్గింపు
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో..
22 క్యారెట్స్--రూ.1,32,150--రూ.200 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,44,150--రూ.220 తగ్గింపు
ముంబై, బెంగళూరులో
22 క్యారెట్స్--రూ.1,32,000--రూ.200 తగ్గింపు
24 క్యారెట్స్--రూ.1,44,000--రూ.220 తగ్గింపు
హైదరాబాద్లో ఈరోజు వెండి ధర
కేజీ వెండి రూ.2,35,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.
ఢిల్లీలో ఈరోజు వెండి ధర
కేజీ వెండి రూ.2,35,000. ఎలాంటి మార్పు లేదు.
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. కచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)