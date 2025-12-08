 తారుమారైన బంగారం, వెండి ధరలు.. | Gold and Silver rates on 8th December 2025 in Telugu states | Sakshi
తారుమారైన బంగారం, వెండి ధరలు.. చెన్నైలో మాత్రం..

Dec 8 2025 11:00 AM | Updated on Dec 8 2025 12:20 PM

Gold and Silver rates on 8th December 2025 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు తారుమారయ్యాయి. మళ్లీ పెరుగుదల వైపు పయనించాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరలలో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదివారంతో పోలిస్తే సోమవారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) పెరిగాయి. అలాగే వెండి ధరలు కూడా ఎగిశాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)





 

